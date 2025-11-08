Valga otorga la licencia para construir en Baño la Base de Prevención de Lumes Forestais

Imagen del proyecto del BUO de Valga

El gobierno de Valga acaba de aprobar la licencia de obra para la construcción de la Base de Unidade Operativa (BUA) contra los incendios forestales, que se situará en terrenos del antiguo campo de fútbol de Baño. Concretamente será en una parcela de 3.065 metros cuadrados que fue cedida por el Concello para este fin. La administración municipal recibió además el proyecto de esta infraestructura en la que la Consellería de Medio Rural invertirá 492.803 euros.

El edificio en cuestión tendrá una estructura modular, concebida para facilitar su futura ampliación y de modo que pueda adaptarse a las necesidades cambiantes del servicio. Contará con un espacio organizado en dos plantas, una destinada a actividades estrictamente operativas y otra para descanso y funciones administrativas. También se prevé un espacio para el garaje, que será diáfano y que albergará los vehículos de la unidad operativa.

Las instalaciones contarán con climatización mediante aerotermia, sistema de renovación de aire mediante recuperación de calor y protección contra incendios. Se proyectan además accesos diferenciados para peatones y vehículos.