Ulla - Umia

Catoira desatranca las reformas pendientes en un tramo del paseo fluvial de Muíño do Cura

Fátima Frieiro
08/11/2025 18:25
En la actuación se cambian los tableros dañados por unos nuevos
El Concello de Catoira acaba de desatrancar las obras de reforma pendientes en un tramo de paseo fluvial en las inmediaciones del Muíño do Cura. Los trabajos ya están en marcha y permitirán reponer tablas en mal estado y crear una rampa para hacer el itinerario accesible.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que la actuación en esta zona del paseo estaba prevista para finales del año pasado pero debido a problemas administrativos no fue posible ejecutarla, complicándose los trámites en varias ocasiones. Finalmente los trabajos fueron adjudicados a una empresa local de Catoira a través de Mar de Santiago.

La renovación de este último tramo del paseo que se va a reformar va desde el Concello hasta el Muíño do Cura siguiendo por el lateral de la fábrica de conservas. En total se actuará en seis pequeñas partes del trazado retirando tablas dañadas y sustituyéndolas por otras nuevas.

Además justo en el acceso después de paso bajo la vía del tren se ampliará el tramo de madera con una rampa de dos metros para mejorar la accesibilidad. Una vez realizados estos trabajos se colocará también una malla de seguridad para reducir caídas.

