Caldas inaugura su nuevo Fogar do Maior: "Esta é unha xornada histórica"

La cinta inaugural la cortaron el alcalde, Jacobo Pérez, y la edila del área, Carmen Torres MONICA FERREIRÓS

El Concello de Caldas ya puede presumir de tener un Fogar do Maior a la altura de lo que los vecinos demandan. Las puertas del local ubicado en la Rúa Sardanela se abrieron con una gran fiesta de inauguración en la que no faltó nadie. Ni por parte de la Corporación ni tampoco por parte de los usuarios potenciales. De hecho las modernas instalaciones acogerán desde mañana más de una veintena de actividades y en ellas tomarán parte más de 800 usuarios. Unas cifras que demuestran que la tercera edad en Caldas está más viva que nunca.

"Un antes e un despois"

Fueron el alcalde, Jacobo Pérez, y la edila encargada del área, Carmen Torres, los encargados de cortar la cinta y de dejar abierto el inmueble para el disfrute de los vecinos. Durante la inauguración el primer edil recordó que el bajo fue adquirido y rehabilitado por el Concello y que este cuenta con todas las comodidades y características adecuadas para que sea “o fogar das persoas maiores”. De hecho el inmueble cuenta con seis espacios de grandes dimensiones adaptados para acoger diferentes usos.

Estas seis aulas son Fortaleza (para actividades de gimnasia de mantenimiento); Lembranzas (para estimulación cognitiva); Maxín (para expresión artística); Sabedoría (para charlas y coloquios) y Abeiro, que funcionará como salón social para que “os veciños e veciñas que así o desexen poidan vir de luns a domingo, no horario de apertura do centro, para socializar e pasar un tempo de lecer de calidade”. Esta última sala cuenta con juegos de mesa, prensa, revistas y televisión. En ella se organizarán bingos semanales y otras iniciativas.

Nadie quiso perderse la inauguración MONICA FERREIRÓS

El alcalde subrayó que “con esta inauguración ábrese unha nova etapa para un segmento da poboación que é prioritario”.