Moraña y Portas participan en un plan piloto para revitalizar el rural gracias al transporte

La Diputación de Pontevedra organiza un laboratorio de innovación enmarcado en el programa Línea Conecta Rural Cedida

La Diputación de Pontevedra organiza un laboratorio de innovación enmarcado en el programa Línea Conecta Rural que se esta llevando a cabo como proyecto piloto en Moraña, Portas y Campo Lameiro para impulsar la movilidad de sus vecinos.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de 550.000 euros y busca mejorar la movilidad y la conectividad de las zonas afectadas por el reto demográfico mediante la provisión de un sistema de transporte público que contribuya a revitalizar el medio rural.

El laboratorio se desarrolló en una sesión de tres horas en las que se trabajó conjuntamente en aspectos como la identificación de las necesidades de movilidad en los municipios rurales o la generación de propuestas adaptadas a cada espacio. También se abordaron cuestiones como la dependencia del vehículo privado, el acceso a servicios esenciales y las diferencias entre zonas costeras e interiores.

El laboratorio es una de las cinco fases de Línea Conecta Rural que también incluye un estudio participativo entre la ciudadanía para identificar destinos frecuentes, horarios, paradas y optimizar las líneas en estos tres municipios -Moraña, Portas y Campo Lameiro-, y en base a las conclusiones implantar nuevas rutas de transporte.