La Valedora do Pobo exige que el gobierno de Catoira dé acceso a los expedientes municipales

Xoan Castaño, alcalde de Catoira Gonzalo Salgado

La Valedora do Pobo admitió a trámite la queja presentada por el portavoz socialista, Alberto García, por vulneración del derecho de acceso a la información pública, al Concello de Catoira. Es por ello que la institución requiere al alcalde nacionalista, Xoán Castaño, que facilite la documentación solicitada por el edil del PSOE. Según señala García, lleva desde mayo intentando acceder a expedientes municipales sin obtener ninguna respuesta. Es por ello que en el escrito emitido por la Valedora se considera acreditada la vulneración de los derechos y atribuciones de los concelleiros en materia de transparencia.

Asimismo, la institución advierte que “velará porque a Administración resolva expresamente, en tempo e en forma, as peticións e recursos formulados”.

Cinco meses

Esta resolución llega después de que el portavoz socialista presentase un escrito en el registro municipal el pasado 12 de mayo solicitando información sobre expedientes del Concello. Ante la ausencia de respuesta, García realizó “varias reclamacións de forma presencial e verbalmente ante el secretario-interventor del Concello” según consta en la queja a la Valedora.

El 29 de agosto, el edil volvió a presentar un nuevo escrito “requirindo e reiterando” la información solicitada pero “novamente se respondeu con silencio”, denuncian los miembros del grupo socialista. “Constanos, por experiencia propia, que con só pulsar dúas teclas do ordenador se poden obter os datos que se interesan coñecer”, citó en su escrito García y, por ello, en el mismo, denuncia que el gobierno municipal “intenta obstaculizar os nosos dereitos e atribucións sobre información e transparencia”.

Desde el PSOE señalan que no presentaron ningún tipo de reclamación ni recurso por esta situación que compromete el “exercicio normal das funcións de control da oposición” ante ningún otro organismo.