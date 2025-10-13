La Xunta clausura el primer programa de empleo Xóvenes Moraña-Portas-Valga

El delegado territorial de la Xunta en la clausura del programa Cedida

El programa de empleo de garantía juvenil Xóvenes Moraña-Portas-Valga I, que se desarrolló en el concello de Moraña, celebró ayer un acto de clausura que contó con la presencia del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

Este programa, que se desarrolló a lo largo del año, contó con una financiación de cerca de 440.000 euros de la Xunta de Galicia con los que 16 jóvenes se formaron de forma teórica y práctica en las especialidades de forestales y albañilería.

El delegado destacó en su intervención el “bo traballo realizado nos tres concellos”, donde los participantes trabajaron en la mejora de varias infraestructuras municipales. Recordó también que esta iniciativa cuenta con una gran tasa de empleabilidad, teniendo en cuenta que “é habitual que un bo número de alumnos e alumnas consigan unha oportunidade laboral antes incluso de rematar a súa formación”.

Además, Valga, Moraña y Portas organizaron también un obradoiro de empleo dual que finalizó hace unas semanas y que involucró a 20 desempleados. Esta modalidad también combina la formación teórica con trabajos en los concellos y contó con una inversión por parte de la Xunta de cerca de 420.000 euros.