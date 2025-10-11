El PP se planta en el peaje de Saiar para reclamar la transferencia de la AP-9

Responsables del PP estuvieron en el peaje de Saiar hablando sobre el futuro de la AP-9 Gonzalo Salgado

Representantes del PP a nivel nacional, autonómico, provincial y local se plantaron en el peaje de la autopista en Saiar (en Caldas) para reclamar al Estado la transferencia de las competencias de la AP-9. Los conservadores insisten en que Galicia "merece xestionar a súa principal vía de comunicación" y apuntan que "seguiremos esixindo dende todas as institucións que se poña fin a este bloqueo e que se cumpra co compromiso adquirido".

Entre los populares que comparecieron en Caldas estaba el eurodiputado Adrián Vázquez, que explicó que ya ha pedido a la Defensora do Pobo europea que medie para conseguir el expediente abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la AP-9. Una información que, aseguran los populares, el Gobierno de Pedro Sánchez "segue sen facilitar a Galicia".

"Un problema europeo"

El eurodiputado indicó que el caso de la AP-9 "é paradigmático" y defendió que "xa non é un problema galego, xa non é un problema español, é un problema europeo". Recordó que "dende o ano 2021 a Comisión Europea ten abertos dous procedementos sancionadores contra o Goberno pola terrible xestión desta infraestrutura que se considera estratéxica non só na nosa terra, tamén en toda Europa".

Por su parte el diputado nacional e el Congreso, Pedro Puy, manifestó que la AP-9 es la autopista que vertebra el 60% de la población en Galicia y que hasta en cuatro ocasiones se pidió en el Parlamento de Galicia su transferencia. "Con todo o PSOE lévanos tomando o pelo nesta lexislatura. Unha lei tan sinxela que só ten tres artigos, un que establece a transferencia, outro que establece as compensacións económicas e outro que establece a forma de transferila", señaló Puy. Aseguró además que "isto leva nada máis e nada menos que 59 prórrogas e aos que somos ponentes nesta norma nin sequera se nos permite debatir".

"Facer propaganda"

Los conservadores instaron a los socialistas a dejar de "facer propaganda, porque se anuncia o levantamento dun trámite cando aínda quedan todos os fundamentais". Aseguran que "o caso de Galicia é único no conxunto de España".

En el acto estuvieron también el presidente provincial del PP, Luis López, así como diputados nacionales y autonómicos y alcaldes y concejales conservadores de la zona de Ulla-Umia y también de O Salnés.