Ulla - Umia

Cuntis se erige como destino turístico "non masificado" y bate nuevo récord de visitantes en verano

El alcalde, Manuel Campos, destaca los atractivos de la localidad como el turismo termal y el patrimonial

Fátima Frieiro
11/10/2025 17:47
Una de las visitas guiadas que se hacen desde el Concello de Cuntis

La Oficina de Turismo de Cuntis volvió a superar este verano sus mejores cifras de visitantes batiendo un nuevo récord y consolidándose –como señalan desde el propio Concello–como ejemplo de turismo “non masificado”. Durante la temporada estival este servicio municipal atendió a más de 700 personas consiguiendo el pico máximo de consultas en el mes de julio. Los visitantes mostraron especial interés por el patrimonio arqueológico de la localidad, así como por las rutas de senderismo que están activas. Su riqueza termal es otro de los puntos de atracción de esta localidad del interior, pero que va ganando año a año en cuanto a turistas llegados de diferentes puntos de España.

Pernoctaciones

El gobierno municipal señala que la mayoría de visitantes optó por pernoctar en la localidad, siendo un factor clave la actividad habitual en el funcionamiento del balneario. De hecho gracias a los programas del Imserso se espera que sean alrededor de 200 personas las que acudan cada quince días a las termas. También se confirmó un incremento notable en las casas rurales de Cuntis y del entorno.

El Concello expone que la mayor parte de los turistas que acudieron al municipio son de la comunidad de Madrid, pero que también se registró una importante presencia de visitantes de ciudades del sur de España como Málaga, Córdoba o Cádiz. Entienden desde el ejecutivo local que esto demuestra la capacidad de atracción de Cuntis a nivel estatal.

El alcalde, Manuel Campos, subraya la confianza en el atractivo que ofrece el municipio con la combinación de los recursos termales con las ofertas naturales y patrimoniales como modelos que evitan la masificación turística.

De hecho destaca que esta opción encaja con el descanso y el cuidado de la salud.

