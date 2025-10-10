Mi cuenta

Ulla - Umia

Pontecesures celebró su siglo de historia y de identidad con un emotivo acto institucional

Fátima Frieiro
10/10/2025 12:39
El acto tuvo lugar en el salón de plenos

El Concello de Pontecesures ya es centenario. La villa celebró sus cien años de vida como municipio independiente en un pleno extraordinario en el que participaron representantes de los tres grupos municipales, vecinos y diversas autoridades de la comarca. El acto – que tuvo lugar en el Salón de Plenos – incluyó el estreno de la Muiñeira de Cesures y la proyección de un documental conmemorativo para terminar con una sesión de pirotecnia.

La celebración del centenario se convirtió en un acto de memoria colectiva y de reconocimiento a todas las generaciones que contribuyeron a hacer de la villa lo que es hoy en día. “Pontecesures é moito máis que un lugar: é un sentimento, unha maneira de entender o traballo, a vida e a comunidade”, señaló Maite Tocino. Ella recordó a las personas que conformaron la primera corporación local y definió la segregación de Valga como “un acto de dignidade e esperanza, un compromiso coa nosa identidade e co noso destino”. Subrayó que “esta vila decidiu valentemente construír o seu propio destino, abrindo un camiño que hoxe seguimos percorrendo”. Un recorrido por la historia y vida locales.

