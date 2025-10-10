Mi cuenta

Moraña ejecutará mejores en caminos de Batán, O Castro y Piñeiro

El alcalde, Sito Gómez visitó los terrenos en donde se van a desarrollar los trabajos

Fátima Frieiro
10/10/2025 13:31
El alcalde de Moraña visita la pista de Batán-O Piñeiro
El alcalde de Moraña visita la pista de Batán-O Piñeiro

El Concello de Moraña acaba de anunciar la licitación de la mejora de los viales de los lugares de Batán, O Castro y Piñeiro en las parroquias de Rebón y Amil. El alcalde de la localidad, Sito Gómez, visitó los terrenos en cuestión. La idea es acondicionar de forma integral dos pistas municipales entre Batán y O Castro y también entre Batán y Piñeiro. De hecho el proceso de contratación ya se está ultimando. Esta doble actuación contará con una inversión de 61.285 euros financiados en el marco del Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Xunta.

La primera mejora consistirá en una limpieza completa de cunetas y la dotación de una renovada capa de aglomerado entre las dos citadas aldeas, en el tramo comprendido entre las carreteras EP-0018 y la EP-0503 con una longitud de 445 metros.

Por otra parte la obra entre Batán y Piñeiro incluirá la limpieza y apertura de cunetas, una roza completa, la nivelación y la compactación de la plataforma, así como la reposición de la capa asfáltica de varios tramos que suman 765 metros. En total se actuará en una superficie de casi 4.300 metros cuadrados y el plazo de ejecución será de dos meses.

