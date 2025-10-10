Fariña celebra que la Xunta reaccione para solucionar el parón de la obra de San Clemente

Manuel Fariña durante una sesión plenaria Mónica Ferreirós

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, celebra que la Xunta haya reaccionado y anunciado una pronta solución a los problemas surgidos por el parón en las obras de reforma del CEIP San Clemente. El responsable municipal espera que las reparaciones de urgencia prometidas por el gobierno gallego supongan como mínimo el arreglo de la calefacción del centro de enseñanza para antes de que llegue el frío.

El nacionalista insta al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a ser “igual de receptivo” ante los problemas de falta de profesorado y a recuperar la tercera unidad de Infantil necesaria para atender a todo el alumnado del colegio.

Además el responsable de Educación en Caldas espera que la actuación de urgencia para solucionar los daños existentes en el edificio y poner en marcha las instalaciones fuera de servicio sea una realidad cuanto antes y no “un canto ao sol” para evitar las críticas a la Xunta de la comunidad escolar, muy molesta al acumular “unha gran ristra de desagravios” desde el curso pasado.

El nacionalista subraya que en estos momentos solo están habilitados y en funcionamiento menos de la mitad de los baños. Defiende que debe haber mejoras ya.