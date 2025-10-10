Fallece un hombre en Saiar en un accidente con su motocultor

Una ambulancia del 061

Un hombre de 75 años falleció en un accidente de motocultor cuando circulaba por un camino en el lugar de Cardín, en la parroquia de Saiar, en Caldas. Según fuentes próximas a la investigación el hombre se encontraba tirado en el suelo con una herida en la cabeza al lado del vehículo agrícola y sin signos de violencia, por lo que se cree que falleció debido a un accidente. Al parecer podría haber perdido el control del vehículo y chocar contra los márgenes del vial.

Fue una vecina la que dio el aviso al 112 sobre la una y media de la tarde. Hasta el lugar se desplazaron el 061, la Guardia Civil y la Policía Local entre otros medios.