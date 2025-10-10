El entorno de la estación de tren de Pontecesures estrena nueva imagen
La Diputación destinó a esta actuación un total de 350.000 euros de los 470.000 que costó en total
La obra de acondicionamiento del entorno de la estación de ferrocarril de Pontecesures ya está lista. La alcaldesa, Maite Tocino, y representantes de la Diputación de Pontevedra acudieron al acto de recepción de los trabajos en los que la administración provincial invirtió cerca de 350.000 euros. Estos suponen más del 70% de la inversión total de la actuación, situada en 470.000 euros. Desde la Diputación señalan que dentro de su espíritu municipalista se están poniendo ingentes recursos a disposición de los concellos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
El acondicionamiento del entorno de la estación de tren de Pontecesures abarcó un área de cerca de 4.000 metros cuadrados de espacio público y consistió en una mejora integral de las calles Estación, Rosalía de Castro y Castelao para mejorar así su calidad urbana. Además se dotó a todo el espacio de una plataforma única con prioridad para la movilidad peatonal, se ampliaron las aceras y se crearon nuevas plazas públicas en donde se instaló mobiliario urbano y se crearon zonas verdes. La actuación también supuso reestructurar las zonas de aparcamiento, así como aplicar medidas para el calmado de tráfico y completar las redes de abastecimiento y saneamiento.
Desde la Diputación recordaron que se están impulsando acciones en Pontecesures a través de diferentes líneas de actuación y programas extraordinarios como el Plan Extra - del que este concello se benefició con una aportación de 371.000 euros - o el Plan Extraordinario de Infrestruturas Deportivas, con cerca de 100.000 euros para las obras de mejora del pabellón polideportivo. A través de la línea 1 del Plan +Provincia en la actual anualidad se recibieron cerca de 421.000 euros para inversiones, como la reforma de la calle Raimundo García Domínguez "Borobó", con 225.000 euros.