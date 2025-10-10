El entorno de la estación de tren de Pontecesures estrena nueva imagen

Los trabajos fueron recepcionados y visitados por responsables políticos

La obra de acondicionamiento del entorno de la estación de ferrocarril de Pontecesures ya está lista. La alcaldesa, Maite Tocino, y representantes de la Diputación de Pontevedra acudieron al acto de recepción de los trabajos en los que la administración provincial invirtió cerca de 350.000 euros. Estos suponen más del 70% de la inversión total de la actuación, situada en 470.000 euros. Desde la Diputación señalan que dentro de su espíritu municipalista se están poniendo ingentes recursos a disposición de los concellos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

El acondicionamiento del entorno de la estación de tren de Pontecesures abarcó un área de cerca de 4.000 metros cuadrados de espacio público y consistió en una mejora integral de las calles Estación, Rosalía de Castro y Castelao para mejorar así su calidad urbana. Además se dotó a todo el espacio de una plataforma única con prioridad para la movilidad peatonal, se ampliaron las aceras y se crearon nuevas plazas públicas en donde se instaló mobiliario urbano y se crearon zonas verdes. La actuación también supuso reestructurar las zonas de aparcamiento, así como aplicar medidas para el calmado de tráfico y completar las redes de abastecimiento y saneamiento.

Desde la Diputación recordaron que se están impulsando acciones en Pontecesures a través de diferentes líneas de actuación y programas extraordinarios como el Plan Extra - del que este concello se benefició con una aportación de 371.000 euros - o el Plan Extraordinario de Infrestruturas Deportivas, con cerca de 100.000 euros para las obras de mejora del pabellón polideportivo. A través de la línea 1 del Plan +Provincia en la actual anualidad se recibieron cerca de 421.000 euros para inversiones, como la reforma de la calle Raimundo García Domínguez "Borobó", con 225.000 euros.