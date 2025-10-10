Catoira denuncia dos robos de cable en el alumbrado público

Los robos fueron denunciados en dos puntos en concreto

El Concello de Catoira acaba de denunciar ante la Guardia Civil dos robos de cable del alumbrado público en menos de 16 días. Según explica el alcalde, Xoán Castaño, el hurto es de aproximadamente 400 metros de cable y afectó a la iluminación pública causando pérdidas que pueden superar los 6.000 euros entre el material sustraído y los daños causados. Ahora lo que se investiga es si el móvil es la venta o un sabotaje.

Castaño explica que el primer robo fue la semana pasada en el lugar de Cruceiro de Arón – antes de llegar a Coaxe– en donde los cacos retiraron 200 metros de cable de las tuberías del alumbrado público.

En la noche del jueves al viernes de esta semana la situación se repitió en el lugar de Freixeiro, en Abalo, y ante la reincidencia en tan breve espacio de tiempo el gobierno local decidió interponer denuncia en la Guardia Civil. En este caso los ladrones se llevaron otro tramo de 200 metros lineales de cable.

El primer edil explica que –de nuevo–se produjeron apagóns en el alumbrado y no solo en las zonas en las que se retiró el cable, sino también en las que están próximas a la canalización que prestaba el suministro.

"Situación preocupante"

Castaño expone que “non só se trata dos cartos que o Concello ten que pagar por substituír o cable, senón tamén polos danos causados, os problemas nas instalacións e o tempo de reparar as avarías por parte do persoal do Concello. É unha situación que resulta preocupante se continúa a producirse”.

Para evitar nuevos robos, y con el fin de disuadir a las personas autoras de volver a actuar, el nacionalista solicitó a la Guardia Civil que incremente la vigilancia en la localidad y pide a los vecinos que si ven algo sospechoso que avisen.