Una caminata reivindicativa visibilizará la oposición vecinal al trazado de la Variante Oeste

La andaina está fijada para las diez de la mañana Andrea Fontán Ces

Las plataformas vecinales constituidas en Caldas y Portas organizan para el próximo domingo 19 una caminata reinvidicativa bajo el lema de “Variante non, queremos outra solución”. La andaina partirá a las diez de la mañana de la rotonda de Tivo y recorrerá unos cinco kilómetros hasta llegar a la iglesia de Santa María de Godos, en Caldas. La organización invita a todos los que deseen ayudar a unirse a la marcha en cualquier punto del recorrido. Eso sí, apuntan que es necesario llevar chalecos reflectantes. La comitiva irá acompañada en todo momento por efectivos de Protección Civil.

Marcha fúnebre contra la Variante en Caldas Más información

Con este acto reivindicativo los vecinos de las dos localidades quieren dejar clara su oposición al trazado preferido por el Ministerio para la ejecución de la Variante Oeste y su conexión con el vial de acceso al Puerto de Vilagarcía.

Cabe recordar que hace tan solo unos días que los vecinos de Caldas organizaron un acto de luto y reivindicación en el tanatorio de Bemil y que contó con una gran participación. Además de presentar alegaciones al proyecto también se han colocado cruces y pancartas a lo largo de toda la N-640 para evidenciar lo que ellos consideran, que sería la “morte das parroquias”.