Más conciliación y flexibilidad en el programa de formación de Cuntis

Las clases se desarrollan en el Centro de Formación Ocupacional de A Ran

El programa de formación para adultos para la obtención del graduado en ESO se consolida un año más en Cuntis como referencia en la comarca. Alrededor de una veintena de alumnos se matricularon para el curso 2025, en el que el Concello vuelve a apostar por facilitar la educación a todas las personas que no pudieron terminar con éxito su formación académica. El programa está dirigido a mayores de 16 años.

El alcalde de la localidad, Manuel Campos, mostró su satisfacción por contar con un programa de estas características en el que se busca la mejora de oportunidades laborales a través de la educación.

Nuevos horarios

Como novedad de este año, y con el objetivo de adaptarse a las necesidades del alumnado y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, el Concello puso en marcha un nuevo sistema de horarios. Así pues por primera vez habrá clases de mañana y de tarde, lo que permite una mayor flexibilidad.

Cabe recordar que el programa fue puesto en marcha en el año 2003 y depende directamente de la financiación del Concello, que destina gran parte de su presupuesto a la contratación de dos docentes que imparten clases en los cuatro cursos de la ESO.