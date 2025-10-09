La Xunta abre vía de urgencia para la obra del CEIP San Clemente tras la renuncia de la empresa adjudicataria

Fachada del colegio de San Clemente, en Caldas EC

La Xunta de Galicia resolverá por la vía de urgencia la continuidad de las obras de mejora del colegio San Clemente, en Caldas. La administración autonómica opta por esta fórmula después de que la empresa que obtuvo la adjudicación entrase en concurso de acreedores. El director territorial de Educación, César Pérez, le comunicó esta decisión a la comunidad educativa en una visita realizada al centro junto a técnicos del departamento de Construcións. Según explican desde la Xunta la empresa anterior solo realizó las actuaciones previas al inicio de la obra. Ahora se acordó que la Xunta realizará una contratación menor para que una firma solucione de forma provisional esta cuestión. La estimación es que empiece a trabajar la semana que viene con el objetivo de que el centro se vea lo menos afectado posible por la paralización de los trabajos y hasta que la nueva empresa los reinicie.

A través de esta contratación menor se pondrán en funcionamiento los aseos, se repondrán los tramos de los circuitos de calefacción que fueron inhabilitados y se colocarán de nuevo las piezas de luz que se retiraran para el inicio de las obras.

La Consellería insiste en que su voluntad es ejecutar la obra, que cuenta con un presupuesto de 400.000 euros.