Caldas inicia la colocación de las luces de Navidad, que brillará con 500.000 luces led

Iluminación en la zona de As Palmeiras, en Caldas, en la Navidad pasada

Caldas no ha querido quedarse atrás en el inicio de la colocación de las luces de Navidad. De hecho la empresa que se encarga de estas tareas ya ha empezado a decorar las calles de la localidad. En total –y según avanza el teniente de alcalde de la villa, Manuel Fariña– serán alrededor de medio millón de luces led repartidas en más de 200 arcos y elementos decorativos.

Con esta anticipación la concejalía de Cultura e Festas quiere tener todo preparado “creando un ambiente festivo e acolledor para todas as veciñas, veciños e visitantes”. Indica Fariña que está previsto realizar una fiesta de encendido, como ya se hizo el año pasado con música y sorpresas.

"Unha vila atractiva"

Según el contrato con la empresa ElectroMiño, al pulsar el botón de encendido, se iluminarán cerca de medio millón de luces micro led repartidas en arcos y elementos decorativos a lo largo de calles y plazas, con un consumo energético que supera los 15.000 watios de potencia, pero que resulta eficiente y ambientalmente sostenible por la tipología de las luces.

Fariña destaca la importancia de engalanar la villa durante las fiestas de Navidad con el fin de hacerla atractiva, esperando que las luces y decoraciones atraigan a la gente para gozar de calles y plazas, al mismo tiempo que fomenten las compras en el comercio local. Como ya es habitual la intención es mantener encendidas las luces hasta el Día de Reis.

La decoración con luces se complementará con la iniciativa “Concurso de Decoración de Rúas do Nadal”.