Qué hacer este fin de semana en Catoira: Cine y teatro "para coidar a lingua"

Cartel de la programación

El Concello de Catoira pone en marcha este fin de semana una programación cultural orientada a “coidar e poñer en valor a nosa lingua”. Así lo anunció el concejal de Cultura, Raúl Gómez, que adelantó que el viernes se estrena un ciclo de cine en gallego con la proyección de la película ‘As Neves’.

Será a partir de las 20 horas en el Auditorio, con una creación de Sonia Méndez que trata de explicar la vida de un grupo de adolescentes que van de fiesta y toman drogas por primera vez, con el resultado de que una de las protagonistas desaparece mientras la villa en la que vive queda incomunicada y sin internet. Es para mayores de 12 años.

La jornada ‘Re-galeguízate’ del domingo comenzará a las 12:30 horas en la Biblioteca Municipal, con la representación de la pieza de teatro infantil ‘Brincadeiras da lingua’, a cargo de Migallas Teatro.

Ya por la tarde, en el Auditorio, tendrá lugar la obra de Sarabelo Teatro ‘Made in Galiza’, dirigido a personas de más de 12 años, tras la cual habrá un coloquio con Sechu Sende, autor del texto original.