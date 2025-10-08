Mi cuenta

Ulla - Umia

Finalizan las obras en la Escuela Taller de Valga

Fueron llevadas a cabo por los alumnos de albañilería del Obradoiro de Emprego

Olalla Bouza
08/10/2025 18:27
Obras en la escuela taller
Obras en la escuela taller
El acondicionamiento del edificio de la Escola Taller de Valga, en el lugar de Forno, se completó en los últimos días a través del módulo de albañilería del Obradoiro de Emprego Xuvenil, que durante este año promovió este concello junto a los de Moraña y Portas. Los ocho aprendices, dirigido por el experto docente, Luis Miguel Paz, realizaron en este proyecto trabajos de mejora, tanto interiores como exteriores, cuyo resultado ya es visible.

En el interior del inmueble se llevaron a cabo tareas de pintado de las diferentes estancias y espacios, colocación del nuevo piso en las aulas, pasillos y baños. En el exterior, actuaron sobre la fachada, reparando grietas, agujeros y otros daños que presentaba.

También se retiraron canalones y bajantes deterioradas, se ejecutó una limpieza con máquina hidrolimpiadora y, por último, aplicaron una capa de pintura, así como colocaron en el tejado planchas de aluminio, para evitar la entrada de agua al interior del edificio.

