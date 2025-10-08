El proyecto inicial de la musealización de A Carballeira de Caldas estará listo antes de que acabe el año

Fariña en la zona

La empresa adjudicataria del proyecto turístico para la Carballeira y Xardín Botánico de Caldas, diseñando la experiencia de visita y musealización como 'Museo aberto 24/7', ya trabaja a "pleno rendemento", junto con el Concello, con este objetivo. El documento inicial, que marcará la hoja de ruta para poner en valor los espacios naturales, tendrá que estar listo antes de final y el definitivo, con el seguimiento de las obras ya finalizadas, se entregará en marzo de 2026.

El edil de Turismo, Manuel Fariña, apunta que esta primera fase "é de vital importancia para o resultado final" ya que la asistencia técnica "maarcará as pautas integrais" que sentarán las bases "conceptuais e técnicas" para el resto de actuaciones.

Este trabajo inicial será, explica el teniente de alcalde, "intelectual e creativo", por lo que incluye un equipo técnico interdisciplinar con conocimientos altamente especializados en museografía, turismo, patrimonio cultural, derecho administrativo y contratación.

Tendrá un centro de visitantes

A día de hoy, la asistencia técnica ya tiene definidos algunos de los contratos menores que el Concello irá sacando a contratación en los próximos meses, para poner en marcha la musealización. Fariña recuerda que la redacción de este trabajo de planificación de todas las obras posteriores está condicionado por una subvención pública, por lo que "Caldas vai ser especialmente estrito co cumprimento dos prazos".

Asimismo, el edil nacionalista incidió en que "o proxecto turístico que imos contratar agora ten unha relevancia estratéxica para o desenvolvemento e o éxito da rehabilitación da Carballeira, por iso é importanto tanto ser moi esixentes coa súa calidade como rigorosos co calendario".

El proyecto 'Xardín Botánico e Carballeira de Caldas de Reis. Museo Aberto 24/7' cuenta con una subvención de 1,4 millones de euros de los Nexte Generation, a través del Ministerio de Industria. Con esta ayuda se financia el diseño del proyecto, la restauración integral del BIC y su monitorización para controlar su salud natural, la apertura de un centro de visitantes, el diseño de un plan de enriquecimiento de la visita, la instalación de paneles fotovoltaicos, la implantación de un sistema de gestión y la puesta en marcha de iniciativas de comunicación.