Caldas denuncia que la adjudicataria "plantou" las obras de San Clemente con los baños "sen tapiar"

Fachada del colegio San Clemente

El gobierno local de Caldas denuncia que las obras de reforma del colegio San Clemente están "paralizadas" sin haberse terminado, lo que compromete el funcionamiento del centro. Según explica el concejal y teniente de alcalde, Manuel Fariña, "a construtora acaba de plantar os traballos, deixando varios baños sen tapiar e os condutos da calefacción cortados".

Fariña señala que el concejal de Educación, Román Rodríguez, "acaba de cancelar" una visita a Caldas para supervisar las obras del Aquis Celenis, por lo que le pide que cuando acuda al municipio "non só se limite a pasar polo centro de secundaria onde todo avanza-aínda que a escaso ritmo-, senón que tamén pase polo centro de Infantil e Primaria, para comprobar in situ todos os problemas que vive a comunidade escolar".

Fariña explica que las obras que estaban en marcha edsde hace semanas "están paralizadas" ya que la Xunta "iniciou os traballos sen a correspondente licencia municipal, un trámite que o Concello quixo facilitar requirindo a posteriori unha simple comunicación de obra para non dilatar a mellora"

La burocracia, señala el edil del BNG, se solventó, pero "había máis problemas por chegar". Y es que la empresa constructora encargada de las obras acaba de plantarla "por suspensión de pagos". De esta manera, todo está sin finalizar, los materiales están depositados por el medio de los pasillos y los espacios comunes y muchas zonas e instalaciones están fuera de servicio. Así ocurre con parte de los baños, que están sin tapiar y, por lo tanto, no operativos. Pero también con la calefacción, señala Fariña, que "ten as tubaxes cortadas e polo tanto é inutilizable se chega o frío".

Sin tercera unidad

Esta situación se suma, recuerda Fariña, a la "escaseza de profesorado suficiente" y a la falta de la tercera unidad de Infantil, solicitada por las familias y que se suprimió ya en el anterior curso. "As condicións nas que está o centro afectan gravemente ao día a día", apunta el edil de Educación, que considera que la Xunta debe poner una solución "xa, de maneira urxente, para non comprometer aínda máis" el estado del colegio San Clemente, "que vai ser insostible en breve".