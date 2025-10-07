Crespones negros en el CEIP San Clemente, que mantiene su lucha por la tercera unidad

La pancarta estará en el centro hasta que se recupere la unidad perdida

El claustro de profesorado y familias del CEIP San Clemente colocaron una pancarta en el centro para reclamar la devolución de la tercera unidad de Educación Infantil, eliminada el pasado curso por la Xunta a pesar de contar con alumnado suficiente para mantenerla. De ahí que este año los niños de Infantil estén agrupados solo en dos aulas y por encima –denuncian–de los ratios legales. La pancarta luce los lemas “Por un ensino público de calidade - Non aos recortes en Educación” y “Terceira unidade de Educación Infantil xa”. Incluye tres crespones negros por las tres unidades a las que el centro, señalan los afectados, “segue a ter dereito”.

Tanto el claustro como las familias acudieron a la colocación de la pancarta con camisetas azules – el color que representa al centro– y manifestaron su intención de mantener la pancarta hasta la recuperación de la unidad.

El CEIP San Clemente vuelve al Parlamento y el PSOE acusa al PP de actuar por venganza Más información

Recuerdan los afectados que en el momento de formalizar la matrícula para este curso hubo que aplicar el baremo “xa que se presentaron máis solicitudes ca prazas había dispoñibles despois da supresión da terceira unidade”. Dicen que “como resultado da baremación unha das familias quedou sen praza no centro, malia o compromiso da Consellería de restablecer a unidade no caso de existir demanda suficiente”.

Tras la colocación de la pancarta se celebró un Consello Escolar extraordinario con un único punto en el orden del día, el de invitar oficialmente a visitar el colegio tanto a la diputada del PP en el Parlamento, Felisa Rodríguez, como al portavoz municipal de la formación conservadora, Fernando Pérez, “para que coñezan a realidade do centro”. Los afectados critican la postura de ambos políticos. A la parlamentaria “por dicir que non había demanda” y al concejal caldense por “celebrar no arranque de curso unha escolarización plena”.