Ulla - Umia

Caldas pone a punto los cuatro composteros comunitarios con mejoras en el sistema

El Concello ejecutó cambios con un cajón metálico para introducir los restos naturales

Fátima Frieiro
07/10/2025 17:00
El alcalde, Jacobo Pérez, en uno de los composteros
El Concello de Caldas llevó a cabo tareas de puesta a punto en los cuatro centros de compostaje comunitario que hay en la villa termal. Concretamente los situados en A Tafona, en la calle Juan Fuentes, en Pedra do Pan y en Padres Pasionistas. Entre las modificaciones realizadas está la dotación de un cajón metálico en el que los usuarios deberán introducir los restos naturales y otro de madera en el que se encuentra guardado el estructurante que se debe utilizar para el compost. El alcalde, Jacobo Pérez, recuerda que lo que se obtenga de estos centros comunitarios está a disposición de los usuarios. “É un material moi beneficioso no que se refire ao seu uso para plantas e cultivos, que garante un tratamento moito más respectuoso co medio ambiente”, señala.

Además de los composteros comunitarios el Concello de Caldas también reparte unidades individuales para su uso en viviendas del rural. Las personas interesadas en adquirir uno de estos elementos puede hacerlo poniéndose en contacto con la Concellería de Medio Ambiente. Hasta hoy se entregaron cerca de mil de estos dispositivos.

