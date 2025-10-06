Moraña asfalta un camino entre Portopereiro y Cosoirado

El alcalde, Sito Gómez, visita la zona

El Concello de Moraña impulsa una mejora viaria entre el lugar de Portopeiro, en la parroquia de San Lourezo, y Cosoirado. La actuación se enmarca en el plan municipal de modernización de pistas, diseñado para el presente ejercicio.

Esta obra, que va a ser financiada por la Xunta de Galicia y que tiene fijado un presupuesto de 33.547 euros, permitirá cambiar todo el asfalto de la pista municipal, ya que en la actualidad, señalan desde el Concello, el firme está en mal estado por el paso del tiempo, el peso del tráfico rodado y los efectos del clima.

Los trabajos consisten en la limpieza integral de las cunetas para alcanzar el aprovechamiento máximo de toda la plataforma, que tiene una anchura de tres metros; el fresado de todo el firme; y la dotación de una nueva capa de rodadura en caliente, con cinco centímetros de grueso. En total, se acondicionará todo el tramo entre ambos lugares, con una longitud de 970 metros y una superficie reformada de 2.910 metros cuadrados.

Plazos previstos

La intención del gobierno local es que la obra comience de inmediato, para tenerla ejecutada antes de que llegue el invierno. El plazo de ejecución está fijado en un máximo de dos meses. El alcalde, Sito Gómez, visitó la zona donde se intervendrá, junto con el concejal Alberto Caldas. Allí, el regidor anunció que el gobierno local tiene previsto agilizar el acondicionamiento de diversas vías, aprovechando las aportaciones y planes de distintas administraciones.

"Estamos tratando de espremer ao máximo todas as opcións e axudas dispoñibles para remodelar a nosa rede viaria e, por iso, aparte desta posibiliade que nos ofrece a Xunta de Galicia, tamén estamos traballando co Plan Camiña", de la misma administración, así como con otras ayudas del gobierno gallego "e cos fondos da Deputación, para darlle un pulo ás nosas pistas antes de que chegue a época de peor climatoloxía", dijo Gómez.