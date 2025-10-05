Marcha fúnebre contra la Variante en Caldas

Protesta contra la Variante - Mónica Ferreirós

Una marcha fúnebre clamó en Caldas contra el proyecto de la Variante Oeste que planea el Ministerio de Transportes. Afectados de las parroquias de Bemil, Arcos, Godos, Saiar y Santam María unieron sus fuerzas para una protesta que también dará el salto audiovisual, ya que el objetivo es grabar un vídeo reivindicativo que llegue a las redes, espacio también de movilización política en estos tiempos de influencers.

Los convocantes consideran que la actual propuesta sería asestar un duro golpe al rural de Ulla-Umia. Tampoco gustan los planes del Ministerio a ninguno de los partidos que forman parte de la Corporación de Caldas, que presentaron alegaciones.

El malestar llegó también a otros municipios, como Portas, donde este fin de semana el BNG llevó a cabo una charla informativa. Los asistentes a la protesta en el Tanatorio de San José portaron carteles contra el diseño de la Variante, que supone derribar viviendas y negocios en diversos puntos.