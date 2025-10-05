Marcha fúnebre contra la Variante en Caldas
La protesta también servirá de base para un vídeo reivindicativo
Una marcha fúnebre clamó en Caldas contra el proyecto de la Variante Oeste que planea el Ministerio de Transportes. Afectados de las parroquias de Bemil, Arcos, Godos, Saiar y Santam María unieron sus fuerzas para una protesta que también dará el salto audiovisual, ya que el objetivo es grabar un vídeo reivindicativo que llegue a las redes, espacio también de movilización política en estos tiempos de influencers.
Los convocantes consideran que la actual propuesta sería asestar un duro golpe al rural de Ulla-Umia. Tampoco gustan los planes del Ministerio a ninguno de los partidos que forman parte de la Corporación de Caldas, que presentaron alegaciones.
El malestar llegó también a otros municipios, como Portas, donde este fin de semana el BNG llevó a cabo una charla informativa. Los asistentes a la protesta en el Tanatorio de San José portaron carteles contra el diseño de la Variante, que supone derribar viviendas y negocios en diversos puntos.