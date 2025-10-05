Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

La banda sonora del fin de semana en Valga la pusieron las corales

Airiños de Caranza, Santa María de Adina y Casino de Carballiño acompañaron a la Polifónica de Santa Comba de Cordeiro

Olalla Bouza
05/10/2025 16:36
coral uno
coral uno -

La música vocal fue la protagonista el sábado en el Auditorio Municipal de Valga, con la celebración del Festival de Outono de Corais, que llegó a su XVII edición. Reunió a cuatro agrupaciones de las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra. A Polifónica de Airiños de Caranza (Ferrol), a Coral do Casino de Carballiño y la agrupación Santa María de Adina (Portonovo) acompañaron sobre o escenario a los anfitriones y organizadores de la Coral Santa Comba de Cordeiro.

Las cuatro ofrecieron un repertorio propio y, para finalizar el concierto, interpretaron conjuntamente y, acompañadas por el público, canciones populares como 'Qué será' y 'Fisterra na proa'. Entre los asistentes, el alcalde, José María Bello Maneiro o la concejala María Isorna.

Te puede interesar

Mónica Moreiras durante su participación en el certamen, representando a Cantabria

Mónica Moreiras | “En la moda, quiero ser el bastión de las mujeres maduras”
Olalla Bouza
misa en el pabellón de A Torre

A Torre saca a San Miguel en procesión
Olalla Bouza
El Atlético Villalonga sigue sin saber lo que es ganar en liga esta temporada

El Atlético Villalonga entierra sus opciones de puntuar en la primera parte
Gonzalo Sánchez
antonio caeiro

El Festival de Ourense premia a Antonio Caeiro, de O Faiado, como mejor director por 'Lola'
Olalla Bouza