La banda sonora del fin de semana en Valga la pusieron las corales

La música vocal fue la protagonista el sábado en el Auditorio Municipal de Valga, con la celebración del Festival de Outono de Corais, que llegó a su XVII edición. Reunió a cuatro agrupaciones de las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra. A Polifónica de Airiños de Caranza (Ferrol), a Coral do Casino de Carballiño y la agrupación Santa María de Adina (Portonovo) acompañaron sobre o escenario a los anfitriones y organizadores de la Coral Santa Comba de Cordeiro.

Las cuatro ofrecieron un repertorio propio y, para finalizar el concierto, interpretaron conjuntamente y, acompañadas por el público, canciones populares como 'Qué será' y 'Fisterra na proa'. Entre los asistentes, el alcalde, José María Bello Maneiro o la concejala María Isorna.