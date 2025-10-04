Valga, un tesoro a descubrir por más de un centenar de exploradores

Un momento de la ruta -

El programa 'Goza do Ulla', que trata de poner en valor y promocionar el patrimonio natural y cultural de los territorios bañados por las aguas de este río, llegó a Valga, con aun ruta que permitió a 110 "exploradores" descubrir algunos de los parajes más hermosos del municipio, así como algunas de las joyas del patrimonio local.

Bajo el título 'Vistas do Ulla e afluentes', el recorrido circular, de unos 12 kilómetros, discurrió por las parroquias de Xanza, Setecoros y Valga. El punto de partida fue el local social de Parafita y, desde allí, los caminantes enfilaron en dirección a la Capela da Saúde, lugar en el que, en 1809, los vecinos plantaron cara al ejército de Napoleón, en la conocida como Batalla de Casal de Eirigo.

Los vínculos con Prisciliano

A partir de este punto, la ruta se adentró por monte arbolado, donde los participantes disfrutaron de la naturaleza hasta desembocar en Martores. Allí, a los pies de la capilla de San Mamede, se estableció un punto de avituallamiento en el que repusieron fuerzas con fruta, bocadillos y agua, además de conocer la historia de este monumento, cuyo origen se remonta al siglo IV. En la zona, según algunos autores, estaría enterrado Prisciliano, el primer condenado a muerte por la Iglesia por herejía. Fue decapitado junto a dos de sus discípulos, conocidos a partir de entonces como los mártires, término que derivaría en el topónimo actual de la aldea.

Tras el pequeño parón, los senderistas continuaron avanzando en pleno contacto con la naturaleza hasta la zona de Raxoi, accediendo desde allí a la ruta de As Fervenzas do Río Valga, el principal afluente del Ulla en este municipio. En esta zona, de gran belleza, el bosque de ribera entre molinos restaurados es el escenario sobre el que caminan los visitantes, bajando hasta Parafita a través de pasarelas de madera. Desde este idílico entorno, se emprendió regreso al punto de origen, para poner punto y final a la caminata.