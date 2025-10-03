La obra de Porto Piñeiro avanza con la construcción de la piscina

Los trabajos en la futura piscina fueron supervisados por los dos responsables políticos - Deputacion Pontevedra

El macro proyecto que cambiará por completo el entorno de Porto Piñeiro, en Valga, gana velocidad. Lo hace con la puesta en marcha de la obra de construcción de la piscina, la rehabilitación y regeneración de las zonas laterales y el acondicionamiento de los terrenos de la zona norte. Esto incluye la mejora de los accesos, la instalación de sistemas de drenaje y otros servicios y trabajos de paisajismo. En total se invertirán en esta actuación un total de 902.000 euros que son cofinanciados entre el propio Concello y la Diputación de Pontevedra. De hecho la administración provincial aporta 700.000 euros del Plan Extra.

Así lo recordó el presidente, Luis López, que junto al alcalde, José María Bello Maneiro, supervisó el levantamiento del acta de replanteo. En el acto participaron también los concejales Román Castro y Carmen Gómez, así como representantes de la empresa adjudicataria, el director de obra y la arquitecta técnica municipal entre otros.

Esta es la segunda obra que se lleva a cabo en esta fase del proyecto, que empezó a finales de agosto con la ejecución de la playa artificial y con un presupuesto de 575.000 euros de los fondos europeos Next Generation.

Movimiento de tierras

Es visible que en las últimas semanas la zona experimentó un gran cambio con el movimiento de más de 5.000 metros cúbicos de tierra. A partir de ahora las dos obras se desarrollarán en paralelo y de forma coordinada. Además está a punto de adjudicarse un tercer proyecto de 615.000 euros, también financiado por la Diputación. Es el de la continuación de las sendas peatonales y ciclables que bordearán todo el perímetro de la laguna. Entre las tres actuaciones –tal y como señalan desde el Concello de Valga–suman más de dos millones de euros que se suman a los 870.000 ya invertidos en el año 2023, que fue cuando empezó el proceso de regeneración de esta antigua mina de arcilla.