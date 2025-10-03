Inclusividad y cuidado del medio ambiente se dan la mano en Caldas con 'AmiRíos'

Un momento de la actividad -

Los activistas medioambientales de la asociación Amicos, personas con discapacidad intelectual especializadas en el cuidado del medio, se dieron cita ayer en la Carballeira de Caldas para llevar a cabo una jornada de sensibilización, a través del juego del proyecto AmiRíos.

La empresa Clavo Food Factory colabora activamente con Amigos en la inserción laboral de personas con discapacidad. En la actividad participaron más de 160 alumnos del Alfonso VII, así como el alcalde del municipio, Jacobo Pérez, el técnico de orientación laboral de la entidad, Pablo Penide y Cintia Méndez, responsable del área medioambiental de dicha firma.

La zona acogerá, hasta el próximo día 7, una exposición itinerante que busca concienciar sobre la importancia de conservar los ríos, preservar su diversidad y realizar un consumo responsable del agua. Está formada por un total de tres tótems informativos. El acto comenzó con la intervención de los agentes medioambientales de Amicos, que explicaron en qué consiste el proyecto y el papel conductor y activista de las personas con discapacidad intelectual, destacando su objetivo de impulsar la participación activa de toda la sociedad en la conservación y mejora de los ríos y el ecosistema.