Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis renueva las aceras de Don Aurelio

La intención es adaptarlas a la normativa de accesibilidad y mejorar el tránsito peatonal

Olalla Bouza
03/10/2025 18:42
obras en las aceras
Obras en las aceras -

El Concello de Cuntis está ejecutando obras para mejorar la accesibilidad, con la renovación de las aceras en la circunvalación de Don Aurelio. Esta actuación se encuentra en ejecución y tiene como objetivo adaptar la vía a las normativas de accesibilidad y garantizar un tránsito seguro y cómodo.

La obra, explican fuentes municipales, no solo implica una mejora estética significativa en la zona, sino que es “fundamental para eliminar barreiras arquitectónicas e reforzar a aposta do goberno local por un Cuntis máis transitable e inclusivo”, apuntan desde el Concello.

En este sentido, el alcalde, Manuel Campos, incide en la trascendencia de estos trabajos. “O compromiso deste equipo de goberno coa mellora da accesibilidade é total e absoluto. Non se trata só de formigonar ou poñer baldosas; trátase de construír un Cuntis onde todas as persoas, independentemente da súa mobilidade, poidan transitar con dignididade e seguridade”. El regidor socialista destacó que la Circunvalación de Don Aurelio era una actuación prioritaria y aseguró que estas mejoras tienen continuidad en otros puntos. “Queremos un Cuntis moderno, cómodo e accesible para todos os nosos veciños e veciñas”, dice Campos.

Te puede interesar

Presentación de la iniciativa

A Pobra recogerá los testimonios de los más mayores para crear un mapa de memoria local
Sandra Rey
Presentación del partido de Leyendas del Real Madrid en memoria de Jesús Alonso, fundador de Jealsa

Barraña disfruta este sábado de las leyendas del Real Madrid
Gonzalo Sánchez
La carteras con dinero son de los extravíos más frecuentes

La Policía Local de Sanxenxo registró este año 581 objetos perdidos y casi 200 están ya con sus dueños
Sandra Rey
El balance de los datos, hoy, en la sede de la entidad comarcal

El Plan Integrado de Empleo consiguió la inserción laboral del 85% de alumnos y explora nuevas áreas
Beni Yáñez