Cuntis renueva las aceras de Don Aurelio
La intención es adaptarlas a la normativa de accesibilidad y mejorar el tránsito peatonal
El Concello de Cuntis está ejecutando obras para mejorar la accesibilidad, con la renovación de las aceras en la circunvalación de Don Aurelio. Esta actuación se encuentra en ejecución y tiene como objetivo adaptar la vía a las normativas de accesibilidad y garantizar un tránsito seguro y cómodo.
La obra, explican fuentes municipales, no solo implica una mejora estética significativa en la zona, sino que es “fundamental para eliminar barreiras arquitectónicas e reforzar a aposta do goberno local por un Cuntis máis transitable e inclusivo”, apuntan desde el Concello.
En este sentido, el alcalde, Manuel Campos, incide en la trascendencia de estos trabajos. “O compromiso deste equipo de goberno coa mellora da accesibilidade é total e absoluto. Non se trata só de formigonar ou poñer baldosas; trátase de construír un Cuntis onde todas as persoas, independentemente da súa mobilidade, poidan transitar con dignididade e seguridade”. El regidor socialista destacó que la Circunvalación de Don Aurelio era una actuación prioritaria y aseguró que estas mejoras tienen continuidad en otros puntos. “Queremos un Cuntis moderno, cómodo e accesible para todos os nosos veciños e veciñas”, dice Campos.