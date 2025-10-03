Cuntis renueva las aceras de Don Aurelio

Obras en las aceras -

El Concello de Cuntis está ejecutando obras para mejorar la accesibilidad, con la renovación de las aceras en la circunvalación de Don Aurelio. Esta actuación se encuentra en ejecución y tiene como objetivo adaptar la vía a las normativas de accesibilidad y garantizar un tránsito seguro y cómodo.

La obra, explican fuentes municipales, no solo implica una mejora estética significativa en la zona, sino que es “fundamental para eliminar barreiras arquitectónicas e reforzar a aposta do goberno local por un Cuntis máis transitable e inclusivo”, apuntan desde el Concello.

En este sentido, el alcalde, Manuel Campos, incide en la trascendencia de estos trabajos. “O compromiso deste equipo de goberno coa mellora da accesibilidade é total e absoluto. Non se trata só de formigonar ou poñer baldosas; trátase de construír un Cuntis onde todas as persoas, independentemente da súa mobilidade, poidan transitar con dignididade e seguridade”. El regidor socialista destacó que la Circunvalación de Don Aurelio era una actuación prioritaria y aseguró que estas mejoras tienen continuidad en otros puntos. “Queremos un Cuntis moderno, cómodo e accesible para todos os nosos veciños e veciñas”, dice Campos.