Vecinos de Caldas afectados por la Variante se visten de luto y convocan una protesta en el tanatorio

Los vecinos de Caldas siguen en pie de guerra contra la ejecución de la alternativa que se maneja para la futura Variante Oeste. Es por ello que los afectados de las parroquias de Arcos, Bemil, Godos, Saiar y Santa María han unido sus fuerzas para convocar una protesta que servirá –al mismo tiempo– para grabar un vídeo reivindicativo. Será el domingo a las cinco de la tarde en el Tanatorio de San Xosé (en Outeiro, Bemil). Los organizadores piden apoyo y que la gente que acuda lo haga vestida de negro en señal de luto. Como rezan algunos de los carteles que pueden verse a lo largo de toda la carretera en señal de protesta quieren evidenciar que “as aldeas morren”. Y es que son los vecinos del rural, los de las parroquias afectadas, los que más notarán la afectación de esa gran carretera en caso de que la propuesta que está sobre la mesa siga adelante. Una protesta –cabe recordar– que tampoco gusta a ninguno de los partidos presentes en la Corporación caldense. Todos han presentado alegaciones al proyecto. La problemática principal radica en que el trazado se lleva por delante varias viviendas y negocios y que, además, pasa por determinados puntos cortando las parroquias y sin salidas habilitadas para la conexión con las mismas.

En la esquela – que ha circulado ya como la pólvora tanto por redes sociales como colgada en tablones de diferentes puntos del municipio– llaman a “todos os veciños afectados, non afectados e familia política” a participar en la grabación del vídeo. Si el tanatorio ese día está ocupado se aplazará el acto hasta nuevo aviso.

También en Portas

La movilización que se está percibiendo en Caldas – que se manifiesta también en la colocación de cruces a lo largo de la N-640– también e vive en Portas. El BNG ha convocado un acto para este mismo sábado en la Casa da Cultura da Rapeira a las ocho y media de la tarde para informar sobre la afectación que la Variante tendrá sobre su término municipal.

Cabe recordar que – tras peticiones expresas– el plazo de alegaciones ante el Ministerio de Infraestruturas se ha ampliado un mes. Mientras tanto continúan los actos de protesta y –como ocurrió hace unos días– también reuniones con responsables políticos para intentar parar un trazado que parece no convencer a nadie.

Sobre el asunto incluso se pronunció el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, dado que la Variante es la conexión directa de la N-640 al vial de acceso al Puerto. El regidor señaló que las conexiones son buenas, pero que en ningún caso pueden ir en contra de los vecinos de la localidad vecina.