¿Por qué los cajeros Bitcoin están ganando terreno en España?

Bitcoin Cedida

Hace unos años, hablar de cajeros Bitcoin podía sonar a locura. Pero es que hoy, esa imagen ya cambia. Porque de forma discreta, los cajeros bitcoin se están haciendo un hueco en distintas ciudades de España. En este 2025, ya hay instalados 385 cajeros Bitcoin en España.

Y no, no se trata de una moda pasajera ni de algo exclusivo. Es un fenómeno que va tomando forma a medida que el interés por las criptos se vuelve más cotidiano y deja de estar encerrado en los foros especializados.

¿Dónde puedes encontrar cajeros Bitcoin en España?

El crecimiento de estos puntos físicos para operar con criptomonedas se ha dado de forma progresiva. Al principio, estaban concentrados en barrios tecnológicos o zonas de alto tránsito internacional. Pero hoy, por hoy, lugares como centros comerciales, por ejemplo, ya cuentan con algún cajero bitcoin para la gente de calle.

Para poner un buen ejemplo, tienes el cajero bitcoin Vigo , que está ubicado en una de las áreas comerciales más transitadas de la ciudad. Y vamos, tampoco es un caso aislado: lo mismo está pasando en otras provincias donde, hasta hace poco, no había acceso físico directo a servicios relacionados con criptoactivos.

¿Qué hay detrás de este auge de los cajeros Bitcoin?

Hay una tendencia que no se esconde y es que el uso de criptomonedas está acercandose al mundo real. Porque los usuarios no sólo se van a intercambiar en plataformas digitales. La gente ya lo está haciendo también en espacios físicos donde cualquier persona (sin importar su nivel de experiencia) puede interactuar con estos activos.

Ojo, esto no significa que todo el mundo esté invirtiendo o utilizando Bitcoin a diario, pero sí refleja una normalización. Lo que antes era marginal, ahora empieza a convivir con lo cotidiano: comprar, vender, mover dinero… en un entorno cada vez más descentralizado y donde cada día, más personas deciden tomar el control de su dinero.

Además, el crecimiento de este tipo de cajeros en España se da en paralelo a una mayor conversación pública sobre criptomonedas, regulación europea y el interés por alternativas fuera del sistema bancario tradicional.

¿Qué podemos esperar a futuro?

Con un crecimiento imparable y un gran respaldo del público, España se posiciona a la cabeza de Europa en el sector del cajero bitcoin . La presencia de estos dispositivos en ciudades intermedias o incluso en municipios pequeños muestra que la infraestructura se está adaptando a una demanda silenciosa pero real. Probablemente, veamos más ubicaciones activas en los próximos años, con mejoras tecnológicas, más monedas disponibles y una integración mayor con otras formas de pago.

El cajero Bitcoin ha pasado de ser una novedad llamativa a convertirse en una herramienta útil y habitual. En ciudades como Vigo, ya es una presencia más en las calles y en la rutina de sus habitantes.

Conclusión

Los cajeros bitcoin en España ya no son una rareza. Están ganando terreno como una forma práctica, rápida y sin papeleos de operar con cripto. Y si te interesa empezar a usarlos, plataformas como Bitomat te lo ponen fácil: Sencillos tutoriales de uso, comisiones competitivas (2%/0%/-2%) y un mapa interactivo con todas las ubicaciones activas, desde grandes ciudades hasta zonas menos exploradas.

Así que si estabas esperando una forma de entrar (o salir) del mundo cripto sin enredarte con plataformas complejas, tal vez la respuesta esté más cerca de lo que crees. Literalmente, a la vuelta de la esquina.