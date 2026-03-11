Todos los detalles de las oposiciones a la Xunta de Galicia para educación secundaria y cómo prepararse la convocatoria aquí

Según la agencia de noticias EFE, el 20 % de los españoles decide opositar en busca de un futuro mejor. La jornada continua, la conciliación más sencilla de la vida familiar y laboral, y la estabilidad económica son los principales motivos por los que más de 20.400 gallegos opositaron para Educación en 2025.

El pasado 4 de febrero, la Xunta —órgano colegiado del Gobierno de Galicia— señaló que este 2026 se convocarán 1.601 plazas para Educación en un total de 42 especialidades. De todas ellas, 213 están reservadas para la promoción interna, lo que deja un total de 1.388 disponibles para quienes todavía no se han estrenado como funcionarios.

Lograr plaza fija en el sistema educativo español y gallego

Si atendemos a lo que el Gobierno de España explica en su web oficial, tendríamos que tener en mente la siguiente estructura del sistema educativo español: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o ESO, Bachillerato, Formación Profesional o FP, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas Universitarias.

Además, también se contemplan las Enseñanzas de Idiomas, las Enseñanzas Artísticas y las Enseñanzas Deportivas.

Estas últimas tres categorías se consideran Enseñanzas de Régimen Especial.

Número de vacantes y especialidades para 2026

En el caso de la Xunta, que es el que nos interesa por la situación geográfica, quienes esperan ejercer como profesores de ESO habrán de competir por conseguir alguna de las 852 vacantes previstas en 29 especialidades.

La Consellería de Educación, Ciencia e Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia ha publicado un documento PDF en el que desglosa las especialidades por cuerpos. Fundamentalmente, hablamos de maestros, profesores de enseñanza secundaria y profesores especialistas en sectores singulares de FP.

En el caso específico de los profesores de Enseñanza Secundaria Obligatoria, las especialidades a las que el opositor puede optar son:

Filosofía (25 plazas),

Latín (28 plazas),

Lengua castellana y literatura (35 plazas),

Geografía e historia (35 plazas),

Matemáticas (50 plazas),

Física y química (30 plazas),

Biología y geología (25 plazas),

Dibujo (30 plazas),

Francés (15 plazas),

Inglés (147 plazas),

Portugués (5 plazas),

Música (15 plazas),

Educación Física (20 plazas),

Orientación educativa (15 plazas),

Tecnología (15 plazas),

Lengua y literatura gallegas (80 plazas),

Economía (20 plazas),

Administración de Empresas (20 plazas),

Construcción civil y edificaciones (8 plazas),

Formación y Orientación Laboral (31 plazas),

Informática (30 plazas),

Organización y gestión comercial (15 plazas),

Organización y proyectos de fabricación mecánica (15 plazas),

Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico (10 plazas),

Procedimientos sanitarios y asistenciales (20 plazas),

Procesos comerciales (20 plazas),

Procesos de gestión administrativa (33 plazas),

Sistemas y aplicaciones informáticas (40 plazas),

Equipos electrónicos (20 plazas).

Requisitos generales y específicos para los futuros profesores de la Xunta

Antes de opositar, es importante que el opositor compruebe que cumple los requisitos que la Xunta de Galicia recoge en la Orden de 18 de febrero de 2026 por la que se convocan procedimientos selectivos de acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.

Como el texto es bastante extenso y poco intuitivo, MasterD ha extraído de la información incluida en dicha orden los siguientes requerimientos. El candidato deberá:

1. Tener la nacionalidad española o, como mínimo, ser ciudadano de algún estado miembro de la Unión Europea.

2. Ser mayor de edad sin superar la edad de jubilación.

3. No sufrir enfermedades ni otra clase de afecciones físicas que limiten el empeño exigido por el puesto para el que oposita.

4. No haber sido inhabilitado para ejercer funciones públicas.

5. Estar libre de antecedentes (su nombre no debe constar en el Registro Central de Delincuentes Sexuales).

6. No ser funcionario de carrera ni estar en prácticas ni estar pendiente de que lo nombren en el cuerpo de su convocatoria (en este caso, el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria).

7. Acreditar tener conocimientos de castellano, cuando haga falta excepcionalmente.

8. Acreditar el conocimiento de la lengua cooficial, el gallego.

Además de estos criterios anteriores, la Xunta también exige contar con un título de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura, grado o similar que permita ejercer la docencia en la materia seleccionada para el puesto.

Asimismo, también se debe presentar un título de especialización didáctica. Por ejemplo: el máster universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas que ofrece la Universidad Alfonso X el Sabio, que cuenta con una sede física en Pontevedra.

El perfil general del opositor gallego

Seis de cada diez personas (más de la mitad de la población nacional) tienen pensado opositar no tardando mucho. La mayoría oscila entre los 18 y los 34 años, lo que convierte a la generación Z en la más abierta a conseguir plaza fija en el sector público.

En el caso de los gallegos, las especialidades en que más opositores se inscribieron el año pasado fueron: inglés (1.025 personas), geografía e historia (892), y lengua castellana y literatura (630). Las especialidades que menos interés parecieron despertar fueron: sistemas electrónicos (21 inscritos) y equipos electrónicos (37 candidatos).

Opositar sin abandonar justo el día de antes

Una buena parte de quienes se inscriben en las convocatorias, que en el caso de los profesores de ESO son del tipo concurso-oposición (hay dos fases que superar), no se presentan el día señalado. Los centros de formación estiman bajas del 50 %.

A diferencia de sus compañeros en otros puntos del país, los opositores gallegos deben acreditar el conocimiento de la lengua cooficial. El Celga 4 es el certificado que acredita una elevada competencia en gallego, equivalente al C1.

