Muebles Rivas: sus rebajas son una opción inmejorable para renovar por completo el hogar

Sus 2.000 metros de exposición están en la calle Antonia Montero de Fene Jorge Meis

Estrenar nuevo año es sinónimo de renovación y los hogares no iban a ser menos. Teniendo en cuenta que la cuesta de enero aprieta, que una de las referencias en la venta de mobiliario y decoración en Ferrolterra tenga descuentos de hasta el 20% es un plus a la hora de animarse a darle un nuevo aire a las estancias.

Muebles Rivas lleva 58 años surtiendo desde Fene a las tres comarcas y evolucionando con ellas. De aquellos primeros salones que se compraban para que durasen toda la vida y diesen acomodo a la enciclopedia y al televisor —con asientos para toda la familia—, a los que ahora buscan más aire y líneas contemporáneas y minimalistas.

Muebles Rivas: un universo de estilo y comodidad desde 1968 en Fene Más información

El histórico negocio ya está en manos de la tercera generación, encarnada por María Rivas Fernández, de 44 años, y su hermano Fernando. Ella lleva más de dos décadas trabajando en la tienda ubicada en la calle Antonia Montero número 3, que cuenta con casi 2.000 metros cuadrados de exposición en los que se recrean todo tipo de hogares y se ha ido transformando en paralelo a los gustos de la clientela, pero sin renunciar a la garantía de calidad y al trato personalizado, dos sellos presentes en su trayectoria.

Elegancia, funcionalidad y materiales naturales para las estancias principales Jorge Meis

María explica que las tendencias en mueblería han registrado grandes cambios en los últimos años y en Rivas, aunque siguen teniendo un reducto de “clásicos” que no pasan de moda, se han rejuvenecido para traer las opciones más modernas del mercado, si bien, insiste, con un plus que los diferencia de las cadenas que han proliferado en las que no hay calidad ni tampoco facilidades para quien compra.

Todos los bolsillos

Es por eso que, sin ir más lejos, la mueblería fenesa va a montar los enseres a las casas aunque estos sean de la gama de precios más asequibles que tienen. Y es que, lejos de incluir en el catálogo únicamente aquellas joyas que suben un poco más el coste, también disponen de otras muchas opciones pensadas para todos los bolsillos.

Bajo esta premisa, aunque las materias primas se hayan encarecido y eso repercuta directamente en los fabricantes, el compromiso de Muebles Rivas les hace buscar la mejor relación calidad precio para su clientela, adquiriendo la mayoría de sus productos no más lejos de la península. Otros lugares de Galicia, Valencia, Murcia e incluso Portugal son los mercados en los que se mueven habitualmente.

Los dormitorios infantiles van creciendo y adaptándose junto a sus dueños Jorge Meis

Entre las marcas en las que confían están Tapizados Mayor, Torresol, JF Komfort, Visofa, Moher o Tresimur, proveedores de sofás, así como el Grupo Seys, Alcomoby, Vidal o Gómez López si hablamos de dormitorios; Muba, Glicerio Chaves o JGorbe en líneas juveniles; Pemi, Pérez e Hijos en mesas, y Stainmobel, Baixmoduls, Here’s Home o Ramis para mobiliario.

Rebajas

Asimismo, desde la pasada semana aplican además un 20% de descuento en todos sus productos excepto en los colchones, facilitando así la renovación de habitaciones, salones o comedores, por poner solo tres ejemplos.

A través de sus redes sociales, su web y los teléfonos 981 340 757 y 604 037 603 ofrecen asesoramiento a su clientela, mostrando asimismo una buena selección de rincones de inspiración en los que mezclan las tonalidades limpias con materiales naturales, combinando modernidad y confort con la personalidad necesaria para quien huye del fenómeno de las “casas repetidas” que ha propiciado el “lowcost”, y la durabilidad que siempre ha sido intrínseca a los productos de Muebles Rivas.