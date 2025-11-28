Mi cuenta

Tendencias

El auténtico Concierto de Año Nuevo de Viena vuelve a Vigo

Será el 10 de enero de 2026 a las 20.00 horas en el teatro Afundación

Redacción
28/11/2025 14:29
Vigo da la bienvenida al nuevo año al más puro estilo vienés con uno de los acontecimientos musicales más esperados: el Concierto de Año Nuevo de Viena, interpretado por el Philharmonic Ensemble, formado exclusivamente por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena. Será el 10 de enero de 2026 a las 20.00 horas en el teatro Afundación de Vigo.

Apenas unos días después de la célebre gala retransmitida desde el Musikverein de Viena a más de noventa países, los mismos músicos protagonistas del legendario evento vienés ofrecerán en Vigo una velada desbordante de elegancia, tradición y brillantez sonora.

El programa, inspirado en el espíritu festivo del famoso concierto vienés, reúne los valses, polcas y marchas más célebres de la dinastía Strauss, auténticos himnos de alegría y refinamiento musical. Desde la frescura del vals “Voces de primavera” hasta la energía vibrante de la polca rápida “Bajo truenos y relámpagos”, el público vivirá un viaje musical que culminará con dos joyas inmortales: “El bello Danubio azul” y la célebre “Marcha Radetzky”.

El Philharmonic Ensemble, heredero directo de la tradición interpretativa de la Filarmónica de Viena, ha conquistado al público internacional por su sonido cálido, su perfección técnica y su dominio estilístico del repertorio de Strauss. Cada compás es una invitación a la esperanza y al disfrute compartido de la belleza musical.

Una ocasión única para celebrar la llegada de 2026 con el sonido más refinado del mundo.

Programa

El estilo vienés de los Strauss y su eco universal

Primera parte 

  • J. Strauss II – Una noche en Venecia, obertura 
  • F. Lehár – Oro y plata, vals, op. 75 
  • J. Hellmesberger – Pequeño anunciante, galop 
  • J. Strauss II – Polka francesa
  • J. Strauss II – Sangre ligera, polka rápida 
  • J. Strauss II – Voces de primavera, vals 
  • J. Strauss II – Bajo truenos y relámpagos, polka rápida

Segunda parte 

  • J. Strauss I – Marcha española, op. 433 
  • J. Strauss II – Sangre vienesa, vals 
  • J. Strauss II – Csárdás de Pásmán 
  • J. Strauss II – Nueva polca pizzicato, op. 449 
  • J. Hellmesberger – Ligero de pies, polka rápida 
  • J. Strauss II – Vida de artista, vals 
  • J. Strauss II – A la caza, polka rápida

Philharmonic Ensemble – Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena

  • Shkëlzen Doli – Violín 
  • Holger Groh – Violín 
  • Elmar Landerer – Viola 
  • Sebastian Bru – Violonchelo 
  • Filip Waldmann – Contrabajo 
  • Walter Auer – Flauta 
  • Clemens Horak – Oboe 
  • Gregor Hinterreiter – Clarinete 
  • Lukas Schmid – Fagot 
  • Daniel Schinnerl-Schlaffer – Trompeta 
  • Jan Jankovic – Trompa vienesa 
  • Lars Stransky – Trompa vienesa 
  • Klaus Zauner – Percusión
