El auténtico Concierto de Año Nuevo de Viena vuelve a Vigo
Será el 10 de enero de 2026 a las 20.00 horas en el teatro Afundación
Vigo da la bienvenida al nuevo año al más puro estilo vienés con uno de los acontecimientos musicales más esperados: el Concierto de Año Nuevo de Viena, interpretado por el Philharmonic Ensemble, formado exclusivamente por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena. Será el 10 de enero de 2026 a las 20.00 horas en el teatro Afundación de Vigo.
Apenas unos días después de la célebre gala retransmitida desde el Musikverein de Viena a más de noventa países, los mismos músicos protagonistas del legendario evento vienés ofrecerán en Vigo una velada desbordante de elegancia, tradición y brillantez sonora.
El programa, inspirado en el espíritu festivo del famoso concierto vienés, reúne los valses, polcas y marchas más célebres de la dinastía Strauss, auténticos himnos de alegría y refinamiento musical. Desde la frescura del vals “Voces de primavera” hasta la energía vibrante de la polca rápida “Bajo truenos y relámpagos”, el público vivirá un viaje musical que culminará con dos joyas inmortales: “El bello Danubio azul” y la célebre “Marcha Radetzky”.
El Philharmonic Ensemble, heredero directo de la tradición interpretativa de la Filarmónica de Viena, ha conquistado al público internacional por su sonido cálido, su perfección técnica y su dominio estilístico del repertorio de Strauss. Cada compás es una invitación a la esperanza y al disfrute compartido de la belleza musical.
Una ocasión única para celebrar la llegada de 2026 con el sonido más refinado del mundo.
Programa
El estilo vienés de los Strauss y su eco universal
Primera parte
- J. Strauss II – Una noche en Venecia, obertura
- F. Lehár – Oro y plata, vals, op. 75
- J. Hellmesberger – Pequeño anunciante, galop
- J. Strauss II – Polka francesa
- J. Strauss II – Sangre ligera, polka rápida
- J. Strauss II – Voces de primavera, vals
- J. Strauss II – Bajo truenos y relámpagos, polka rápida
Segunda parte
- J. Strauss I – Marcha española, op. 433
- J. Strauss II – Sangre vienesa, vals
- J. Strauss II – Csárdás de Pásmán
- J. Strauss II – Nueva polca pizzicato, op. 449
- J. Hellmesberger – Ligero de pies, polka rápida
- J. Strauss II – Vida de artista, vals
- J. Strauss II – A la caza, polka rápida
Philharmonic Ensemble – Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena
- Shkëlzen Doli – Violín
- Holger Groh – Violín
- Elmar Landerer – Viola
- Sebastian Bru – Violonchelo
- Filip Waldmann – Contrabajo
- Walter Auer – Flauta
- Clemens Horak – Oboe
- Gregor Hinterreiter – Clarinete
- Lukas Schmid – Fagot
- Daniel Schinnerl-Schlaffer – Trompeta
- Jan Jankovic – Trompa vienesa
- Lars Stransky – Trompa vienesa
- Klaus Zauner – Percusión