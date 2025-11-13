Cuáles son los ciclos FP con mayor garantía de empleo para 2026

diariodearousa-ciclos_fp

La Formación Profesional (FP) ha dejado de ser la hermana menor de la educación superior para convertirse en una de las principales arterias de acceso al mercado laboral.

Hoy en día, los ciclos formativos se consolidan como la vía más directa para obtener un empleo estable y cualificado, una realidad que confirman los últimos informes del sector.

Según datos de Adecco, cerca del 50% de las vacantes publicadas en el país ya demandan perfiles técnicos, y las proyecciones para los próximos años no hacen más que reforzar esta tendencia.

Este cambio de paradigma responde a una necesidad clara del tejido empresarial: profesionales con una preparación eminentemente práctica y una capacidad de adaptación inmediata a las dinámicas de trabajo.

El envejecimiento de la población, la inmersión digital de las empresas y la modernización de los procesos industriales son los tres grandes motores que están dibujando el mapa de la empleabilidad futura.

El sector sociosanitario, una demanda imparable

Uno de los campos con una demanda más robusta y sostenida es el sociosanitario . El Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería se mantiene como una de las titulaciones con mayor inserción.

La pandemia no hizo más que poner de relieve la importancia de estos perfiles, que hoy son piezas clave en el engranaje de hospitales, centros de salud y, de forma muy significativa, en las residencias geriátricas.

Su necesidad de personal cualificado crece en paralelo al envejecimiento demográfico gallego.

En una línea similar, el Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia capacita a profesionales para dar soporte en centros de día y servicios de asistencia domiciliaria, un pilar fundamental en la red de servicios sociales que busca dar respuesta a una sociedad cada vez más longeva.

Administración y finanzas, el esqueleto de las empresas

Si hay una formación transversal por excelencia, esa es la relacionada con la gestión empresarial. El Grado Medio en Gestión Administrativa es una puerta de entrada a casi cualquier sector, desde la pequeña pyme local hasta las grandes conserveras o bodegas de la comarca.

Su versatilidad para asumir roles de recepción, facturación o atención al cliente lo convierte en un perfil siempre necesario.

Un peldaño más arriba, el Grado Superior en Administración y Finanzas ofrece una visión integral de la contabilidad, la fiscalidad y la gestión financiera.

Estos profesionales no solo son imprescindibles para la viabilidad de cualquier negocio, sino que también son muy demandados en la administración pública, abriendo un abanico de oportunidades muy estable.

La revolución digital: tecnología y marketing

El sector tecnológico es, sin duda, el que presenta un crecimiento más exponencial .

Ciclos como el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) son una apuesta segura, formando a los programadores que hoy son imprescindibles para la digitalización de cualquier negocio.

A su lado, el Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) prepara a los especialistas encargados de mantener la infraestructura tecnológica y, sobre todo, de protegerla.

La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad absoluta para las empresas, lo que convierte a estos técnicos en guardianes de la información vital de las organizaciones.

En este ecosistema digital, el Grado Superior en Marketing y Publicidad también ha ganado un protagonismo indiscutible, enfocándose en la gestión de redes sociales, campañas online y posicionamiento web, herramientas clave para que las empresas arousanas puedan competir en un mercado global.

Industria 4.0 y logística: los motores del futuro

La modernización industrial y el auge del comercio electrónico han disparado la demanda de perfiles técnicos muy concretos.

El Grado Superior en Transporte y Logística es vital para optimizar las cadenas de suministro, un factor clave en una comarca con un potente sector exportador y un punto logístico de referencia como el puerto de Vilagarcía .

Por otro lado, la transición energética y la domótica impulsan la empleabilidad del Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, cuyos técnicos son esenciales tanto en la construcción de nuevas edificaciones como en la adaptación de las existentes a un modelo más sostenible.

Finalmente, en la vanguardia de la industria 4.0, se sitúa el Grado Superior en Automatización y Robótica Industrial.

Este perfil es cada vez más demandado por el tejido productivo gallego, desde el sector de la automoción hasta la industria conservera, donde la automatización de procesos como el empaquetado o el control de calidad permite ganar en competitividad.

Estos especialistas son los encargados de diseñar, programar y mantener los robots y sistemas inteligentes que definirán la producción industrial en los próximos años, asegurándose un puesto en la primera línea de la innovación.