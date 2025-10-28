¿Dónde comprar un iPhone este Black Friday? ¿Y un Samsung?

diariodearousa-blackfriday

El Black Friday es una de las fechas más esperadas del año por aquellos que buscan renovar su móvil sin dejar su cuenta tiritando. En los últimos años, el interés por adquirir dispositivos de alta gama, especialmente iPhone y Samsung, ha crecido de forma notable durante estas fechas por una razón de peso ya que los descuentos pueden alcanzar cifras que raramente se ven el resto del año. Tener un móvil de alta gama nunca será tan fácil y barato como en las fechas del Black Friday.

Ante la avalancha de ofertas, conviene tener claro dónde comprar para obtener la mejor relación entre precio, calidad y confianza. Y en esa búsqueda de equilibrio, también estos últimos años Back Market se ha convertido en una referencia indiscutible para muchos consumidores. Precios mucho más baratos, teléfonos como nuevos y una garantía que asegura el disfrutar de un smartphone de alta gama con total seguridad.

Los descuentos más buscados en iPhone y Samsung

Si hay dos marcas que concentran la mayor parte de la atención cada Black Friday, esas son Apple y Samsung. Los modelos más recientes, pero también generaciones anteriores, suelen experimentar bajadas significativas de precio.

Si buscas un iPhone Black Friday, la clave está en comparar no solo entre tiendas, sino también entre versiones. El iPhone 14 o el iPhone 13 siguen siendo apuestas seguras por su rendimiento, cámara y durabilidad (por no hablar del diseño). Además, en el caso de Back Market, estos modelos pueden encontrarse reacondicionados con garantía y un ahorro considerable frente al precio de lanzamiento.

Lo mismo ocurre con quienes prefieren Android y buscan un Samsung Black Friday. Los Galaxy S23 o los Galaxy S22 Ultra suelen figurar entre los más deseados, tanto por sus prestaciones como por la solidez de la marca coreana. En Back Market, los dispositivos reacondicionados ofrecen la posibilidad de disfrutar de un móvil de alta gama sin pagar el precio de uno nuevo.

Cada vez más usuarios optan por el reacondicionado

El auge del mercado de segunda vida no es casualidad. Los consumidores ahora están más informados y valoran tanto la sostenibilidad como la economía. Al comprar un móvil reacondicionado adquieres un dispositivo que ha sido revisado, reparado y certificado para funcionar como nuevo, pero por un precio mucho menor y un impacto medioambiental reducido al no tener que fabricar uno nuevo.

En este caso, Back Market ha sabido posicionarse en con una propuesta que une garantía, ahorro y compromiso medioambiental. Cada dispositivo vendido pasa por un control técnico exhaustivo antes de ponerse a la venta, y todos cuentan con un periodo de garantía de al menos un año. Además, la plataforma promueve la reducción de residuos electrónicos, un tema relevante en un momento en que la tecnología avanza más rápido que la vida útil de los dispositivos.

La seguridad en la compra online también es clave. Cada vez compramos más desde casa, lo que supone confiar en la empresa y estar seguro de su respuesta en caso de surgir algún problema, por lo que asegurarse de que la web cuenta con certificados de seguridad, políticas de devolución claras y un servicio de atención al cliente eficaz puede marcar la diferencia entre una buena experiencia y un disgusto.