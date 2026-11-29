El Náutico se quedó pequeño para acoger la gala solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer Cedida

Un año más, las mesas estuvieron llenas y el Real Club Náutico de Sanxenxo, al completo, para celebrar la XVI Cena Solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer. La entidad organizó este fin de semana una de las citas más esperadas de su calendario: la gala benéfica, que recibió un total de 316 comensales y que ya se ha consolidado por su rotundo éxito de participación.

El objetivo es la recaudación de fondos, pero la entidad explica que deberá reunirse en los próximos días para hacer el recuento completo y poder compartir la cifra exacta de lo recaudado este año y tras la gala. Aun así, recuerdan que solo en 2025 se alcanzaron los 23.000 euros, sumando esta gran cena benéfica a la decena de actividades que organiza también la AECC durante el año.

Todo fue un éxito, pero la problemática de la capacidad volvió a estar latente. “Nos quedaron cinco mesas de 10 personas y otras cuatro personas fuera, a las que no fuimos capaces de colocar por falta de espacio”, explica la presidenta de la AECC de Sanxenxo, Meli Rodríguez.

Problemas de capacidad

Y es que ya en 2025 se mencionó este mismo problema, pero, por el momento, tampoco se plantean cambiar la ubicación de la cita solidaria. “Podría ser en un pabellón, pero ya no sería tan bonito y no queremos perder la esencia”, cuenta la presidenta. También aclara que, por este mismo motivo, sacaron adelante el cocido solidario que celebran en el mes de febrero. “Así, la gente que no pueda asistir a la gala o que se quede fuera también tiene esta otra opción”, detalla Rodríguez.

La tómbola

Uno de los grandes atractivos de esta cena es sin duda su tómbola. Cada año, la asociación reparte multitud de regalos entre los comensales. Este año la mesa la llenaron 12 cajas con paquetes de hoteles o tratamientos faciales, así como las clásicas cestas de fruta o de productos navideños, jamones y más. Todos estos productos se consiguen gracias a la colaboración de comercios de la comarca, que buscan poner su granito de arena para apoyar la labor de la entidad.