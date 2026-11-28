Casetas instaladas para acoger el mercado navideño en Sanxenxo

Sanxenxo apuesta, un año más, por convertir la localidad en el lugar perfecto para vivir la magia de la Navidad. Es por ello que presentan una amplia programación que arranca el 4 de diciembre a las 18:30 horas con el acto del encendido del alumbrado en la Praza dos Barcos.

La fiesta, que contará con la animación musical del grupo Claxxon, también servirá para iniciar el Mercado de Nadal que estará abierto hasta el seis de enero en horario de 11:30 a 14:40 y de 17:00 a 21:00 horas.

La oferta festiva se extenderá por las diferentes parroquias de la localidad con citas como el Bosque do Nadal en la carballeira de Noalla o la programación especial de la Rúa dos Viños de Portonovo. Además, las luces llegarán a todo el municipio mediante la iniciativa Recunchos de Nadal (del cuatro al ocho de diciembre) acompañada de chocolatadas vecinales.

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La música y el humor también tendrán un papel protagonista. Para ello está previsto, el 20 de diciembre, el espectáculo 'Un conto de Nadal' que subirá a escena a Pepo Suevos, Manuel Manquiña y la Banda de Música de Sanxenxo. Otras citas son el Festival de Panxoliñas de Portonovo (19 de diciembre), el Nadal Foliadeiro con Abiñadoira (26 de diciembre), el Certame de Panxoliñas de Arra (27 de diciembre) y los pasacalles de las rondallas de Atios (27 de diciembre) y Chaín (3 de enero).

Los Obradoiros de Nadal del CEIP de Nantes, los talleres de cerámica en A Telleira, la actuación del Mago Paco o la visita del Trasno Fantástico a la Sala Nauta, son otras de las actividades previstas.

Para los amantes de la gastronomía está preparado el 28 de diciembre un showcooking de recetas navideñas de la mano del Obradoiro de Hostalería de la Mancomunidade do Salnés.

El deporte y la solidaridad se darán la mano en la andaina organizada para le 20 de diciembre o en la carrera de San Silvestre el 27. Además, también se celebrará el programa 'Un Chocolatiño Quente' a favor de Cáritas.

Despedida del año

Sanxenxo se prepara para despedir el 2026 por partida triple. Al mediodía con el Fin de Año Adelantado en la Praza Pascual Veiga, a la tarde con el Chapuzón Solidario en la playa de Silgar y, a las ocho con es espectáculo pirotécnico desde el puerto deportivo.

El municipio contará con las visitas de Papá Noel, el Apalpador y los Reyes Magos. Estos últimos tendrán una recepción real el día 5 de enero en la Praza dos Barcos (16:30) y recorrerán la localidad en Cabalgata. Al día siguiente tendrá lugar el tradicional Concerto de Reis de la mano de la Banda de Música de Sanxenxo.

Música, cine y cuentacuentos

Además de esta programación, el Pazo de Nadal y el Auditorio también preparan citas especiales para las fiestas navideñas.

En el primer espacio se proyectarán las películas 'Superklaus' y 'La Navidad en sus manos 2' y se subirá al escenario el espectáculo 'Kamishibai do Nadal'.

La programación del Auditorio arrancará con 'De Simba a Kiara' un tributo a 'El Rey León' el siete de diciembre y con 'El villano de la Navidad' al día siguiente. Ambos espectáculos contarán con doble sesión (16:30 y 19:00) y las entradas están disponibles en Ataquilla.

El sábado 20 se celebrará la Gala Solidaria a las siete de la tarde organizada por Vanne Mayorca que tiene como objetivo tender puentes entre Sanxenxo y Venexuela a través de la protección animal.

El broche de oro lo pondrá la música tradicional con el concierto As voces do Nadal que reunirán a seis agrupaciones locales: el Coro Parroquial San Xinés de Padriñán, la Coral Polifónica Sta. María Adina de Portonovo, el Coro Parroquial de Noalla, O Coriño dos Ameneiros, Portonovo Canta y Voces de Sempre del Club de Jubilados de Portonovo.