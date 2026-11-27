Uno de los coches implicados en el accidente en Sanxenxo

Un accidente con dos coches implicados provocó, esta tarde, importantes retenciones en la Autovía do Salnés debido a que los coches, tras la colisión, quedaron en medio de la vía.

Tal y como señalan las fuentes oficiales, el incidente fue provocado por una colisión por alcance entre los dos vehículos a la altura del Polígono de Nantes, en Sanxenxo.

Ninguna de las personas que viajaban en los automóviles quisieron ser atendidas, es por ello que no se requirió la presencia de las urgencias médicas del 061.

Al lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Emerxencias de Sanxenxo.