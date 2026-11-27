Fachada de los Xulgados de Cambados Gonzalo Salgado

La Fiscalía pide once meses de prisión para un hombre por un delito de robo continuado. Al acusado se le atribuye el asalto a viviendas situadas en Sanxenxo y Cambados y el robo de diferentes objetos entre los que destacan gran cantidad de joyas, un audífono o una cámara de fotos.

En total, el hombre intentó acceder hasta a seis viviendas, siendo sorprendido en el interior de alguna de ellas por los propietarios de las mismas. Durante estas acciones, cuentan, el acusado causó múltiples desperfectos en las casas.

Desde la Fiscalía solicitan por todo ello once meses de cárcel para el supuesto autor de los hechos así como piden una indemnización para cada uno de los perjudicados por el robo y los destrozos.