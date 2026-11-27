Instalación de la grada en el pabellón de Nantes

El Concello de Sanxenxo inició los trabajos para equipar el pabellón de Nantes con una nueva grada modular con capacidad para 151 espectadores. La actuación cuenta con una inversión de 42.130 euros y un plazo de ejecución estimado de dos semanas.

El nuevo gradería se instalará sobre la cubierta de la caseta de vestuarios y ocupará una superficie de 17,5 metros de largo por 3,66 metros de ancho. La estructura, que sigue las normativas europeas de seguridad, soportará cinco filas de asientos individuales diseñados para garantizar la durabilidad y el confort del público.

El pabellón de Nantes cumple con una doble función a lo largo de la semana, por las mañanas es empleado por el alumnado del colegio y por las tardes acoge competiciones y entrenamientos de clubes deportivos.