Luces de Navidad instaladas en Sanxenxo Gonzalo Salgado

El Concello abrirá el próximo uno de diciembre el plazo de inscripción para una nueva edición de los ‘Obradoiros de Nadal’, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre tres y doce años que busca facilitar la conciliación familiar y ofrecer una alternativa lúdica y educativa durante las fiestas navideñas.

La actividad se desarrollará en las instalaciones del CEIP Nantes, en horario de 09.00 a 14.30 horas, los días 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre, así como el cuatro, cinco y siete de enero.

El plazo para formalizar las solicitudes permanecerá abierto desde el uno a las 09.00 horas hasta el once de diciembre a las 14.00 horas y el precio oscilará entre los once y los 22 euros, en función de los tramos de días seleccionados y de la condición de empadronamiento.