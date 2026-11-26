Imagen de un voluminoso abandonado Cedida

La Policía Local de Sanxenxo ha localizado a cinco personas por depositar muebles y enseres en distintos puntos del municipio sin haber solicitado el servicio municipal de recogida.

Además, los agentes investigan otros dos casos para tratar de identificar a sus autores.

Las actuaciones se enmarcan en el dispositivo especial de vigilancia puesto en marcha por el Concello a principios de noviembre con el objetivo de erradicar los vertidos incontrolados y mantener el decoro y la salubridad de los espacios públicos.

Desde el gobierno local insisten en que todos los vecinos disponen de un servicio completamente gratuito de recogida de voluminosos a domicilio con el objetivo de evitar este tipo de conductas.