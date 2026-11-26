Imagen de la fachada de un bloque de pisos en Sanxenxo MONICA VILA

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dado la razón a una comunidad de propietarios de Sanxenxo que reclama 5.360,77 euros en cuotas comunitarias impagadas y gastos de notificación a la herencia de dos antiguos propietarios fallecidos, cuyos herederos no han podido ser identificados.

El tribunal considera que el desconocimiento de los sucesores no impide iniciar un procedimiento judicial para recuperar la deuda.

En un auto fechado el pasado 21 de octubre, la Sección Primera estima el recurso presentado por la comunidad y revoca la decisión del Juzgado de Primera Instancia de Cambados, que había rechazo inicialmente la reclamación al entender que no era posible notificar personalmente a los responsables de la deuda.

La comunidad había acudido al procedimiento monitorio, una vía judicial destinada a reclamar deudas dinerarias, para intentar recuperar las cantidades pendientes.

Sin embargo, el juzgado de Cambados consideró que, al no conocerse la identidad de los herederos de los propietarios fallecidos, no podía garantizarse que estos recibiesen la notificación correspondiente.

La Audiencia Provincial mantiene un criterio diferente y recuerda que la legislación reconoce capacidad para ser parte en un procedimiento judicial a las denominadas herencias yacentes, es decir, aquellas que todavía no han sido aceptadas por sus herederos o cuyos sucesores no están determinados.

Por ello, entiende que la falta de identificación de los posibles responsables no puede convertirse en un obstáculo para que la comunidad ejerza su derecho a reclamar las cantidades adeudadas.

De este modo, el tribunal señala que corresponde al juzgado realizar las gestiones necesarias para localizar a los posibles herederos y, en caso de que no sea posible encontrarlos, recurrir a la notificación mediante edictos, el mecanismo legal previsto para estos supuestos.

La resolución revoca así el auto dictado por el Juzgado de Cambados y ordena que el procedimiento continúe por los trámites legalmente establecidos.

El pronunciamiento supone un respaldo a las comunidades de propietarios que se encuentran con dificultades para cobrar recibos pendientes de viviendas cuyos titulares han fallecido.