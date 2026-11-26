Sanxenxo
El BNG llevará al Pleno las humedades del pabellón de Vilalonga
Los nacionalistas achacan que el Sanxenxo Balonmán lleva más de tres semanas sin poder entrenar ni disputar sus encuentros como local en estas instalaciones
El BNG de Sanxenxo llevará al Pleno del próximo lunes una moción para exigir al gobierno local una solución "definitiva" a los problemas de filtraciones y humedad del pabellón de Vilalonga.
Los nacionalistas achacan que el Sanxenxo Balonmán lleva más de tres semanas sin poder entrenar ni disputar sus encuentros como local en estas instalaciones, debido a la condensación que deja la pista resbaladiza y supone un riesgo para los deportistas.
Es por todo esto que, entre las medidas propuestas, el BNG solicita una auditoría técnica urgente para determinar el origen de las filtraciones y la condensación, así como la ejecución de una obra integral que garantice unas instalaciones “seguras” durante todo el año.