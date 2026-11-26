Cedida

El BNG de Sanxenxo llevará al Pleno del próximo lunes una moción para exigir al gobierno local una solución "definitiva" a los problemas de filtraciones y humedad del pabellón de Vilalonga.

Los nacionalistas achacan que el Sanxenxo Balonmán lleva más de tres semanas sin poder entrenar ni disputar sus encuentros como local en estas instalaciones, debido a la condensación que deja la pista resbaladiza y supone un riesgo para los deportistas.

Es por todo esto que, entre las medidas propuestas, el BNG solicita una auditoría técnica urgente para determinar el origen de las filtraciones y la condensación, así como la ejecución de una obra integral que garantice unas instalaciones “seguras” durante todo el año.