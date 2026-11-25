Andrea Area posa con los calendarios en su estudio de Sanxenxo Mónica Ferreirós

Festa de San Amaro de Arra, Festa da Vieira de Cambados, Romería de San Simón en Baión (Vilanova), Festa da Centola de O Grove...

Estos son algunos de los eventos gastronómicos que protagonizan el calendario ilustrado a mano por Andrea Area, artista de Sanxenxo que, desde hace siete años busca un hueco en su trabajo para dedicarlo a diseñar almanaques que, además de tener su función tradicional, sirven para decorar y recordar algunas de las fiestas gastronómicas más relevantes de la comarca de O Salnés y de alrededores.

Antes de este, detalla la ilustradora, creó uno sobre oficios tradicionales que sirvió como homenaje a las mujeres, otro de paisajes gallegos y también uno dedicado únicamente a los municipios salinienses: O Salnés Ilustrado. “La idea de hacerlo de fiestas gastronómicas nace de una encuesta que hice a través de las redes sociales. Puse tres opciones y esta ganó con bastante diferencia. Se nota que el público es festeiro”, reconoce.

A partir de tener la idea, detalla, comenzó el proceso de creación que, si lo contabiliza, por cada calendario le saldría “casi una hora de trabajo”.

Primero, indica hay un proceso previo de investigación para elegir qué protagonizará cada mes. Después “viene lo grueso” que explica, es bocetar a lápiz y hacer todas las acuarelas a mano.

Posteriormente, cada uno de los dibujos se digitaliza y se ajusta al formato –en este caso ella presenta tres, uno de mesa, otro de pared y el último de láminas sueltas– para llevar a la imprenta. Cuando le llegan, señala, es el turno de ordenar cada página, hacer la perforación a las hojas, colocar las anillas...

Calendario ilustrado por Andrea Area, artista de Sanxenxo

“Cuido cada paso y cada detalle”, cuenta. Y es que tiene claro que quiere ofrecer un producto de calidad y que tenga su esencia. Para ello, por ejemplo, invierte mucho tiempo en elegir el material en el que irá impreso el calendario: “El papel que uso es de gramaje premium, muy grueso y con un acabado muy bueno. Papel de algodón en el que se puede escribir perfectamente”, indica.

Debido a todo este trabajo, en el que también se incluye, por ejemplo, la fotografía de producto, la tirada que pone a la venta es pequeña, cien unidades en total. La venta, cuenta, se hace, principalmente, en los mercadillos a los que asiste, sobre todo, en épocas navideñas, aunque reserva alguno para vender de forma online a través de su página web.

Papelería creativa

Pero, los calendarios solo es una pequeña parte del trabajo que Andrea Area hace desde su estudio situado en la parroquia de Noalla. “Al año saco dos colecciones nuevas de láminas, actualmente tengo de faros de Galicia, de paisajes, de dornas...”, cuenta. Y, además, crea loza ilustrada (tazas, bowls, platos...) y se encarga de diseñar papelería creativa para eventos, sobre todo bodas o para empresas, en las que destaca, por ejemplo, los restaurantes para los que hace las cartas o los QR.

“Antes me dedicaba mucho al tema audiovisual, pero con la pandemia decidí dar un giro a mi trabajo y alejarme lo máximo posible del software para centrarme en mancharme las manos”, señala. Este cambio restó angustia a su dia a día aunque aumentó el tiempo que dedica a la burocracia, que es lo que menos le gusta de su actual trabajo.

Sin embargo, cuenta, no lo cambiaría por nada. "Tiene la parte de estar trabajando tranquila, me gusta estar trabajando sola, con mi vela encendida, mi música, haciendo acuarelas, ilustrando... acompañada de mi perro Elvis que ya es muy mayor... Y también la de ir a mercados, conocer a gente, tener el feedback directo de los clientes", indica. Y continúa: "Por esa parte son la persona más afortunada del mundo, pero también hay que decir que es muy difícil ser autónonomo porque no te da la vida para todo".