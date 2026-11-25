El acto de Sanxenxo Cedida

Sanxenxo conmemoró el 25-N con la celebración del encuentro 'Diálogos intergeneracionales sobre relaciones e igualdad para la eliminación de la violencia de género'. El acto, abierto al público, tuvo lugar en el auditorio del Pazo Emilia Pardo Bazán y se convirtió en un punto de encuentro, reflexión y debate. Entre las autoridades asistentes estuvieron el alcalde, Telmo Martín; las concejales de Servicios Sociales, Educación, Turismo y Deportes, Paz Lago, Nati Parada, Juan Deza y Marcos Guisasola, así como Estrella Martínez.

El proyecto, en el que participó alumnado de los institutos Sanxenxo, Vilalonga y Colegio Abrente, así como mayores del municipio. Combinó talleres previos realizados con estudiantes de 3º ESO con encuentros participativos en los que los vecinos y vecinas de mayor edad compartieron sus vivencias sobre los roles tradicionales.

Con este intercambio se elaboró una pieza audiovisual que se proyectó. El objetivo es poner de relieve cómo el control machista persiste en la actualidad, conectando la vigilancia presencial de antaño con las nuevas formas digitales. Impulsada por la Concellería de Servizos Sociais y organizada a través del CIM, esta iniciativa nace con el objetivo de tender puentes sin límite de edad, para analizar cómo van evolucionando las relaciones afectivo-sexuales a lo largo del tiempo.

El alcalde, Telmo Martín, destacó "a importancia de implicar a toda a veciñanza na detección temperá de desigualdades, lembrando que construír unha sociedade libre de violencia de xénero é unha responsabilidade compartida por todas as xeracións".