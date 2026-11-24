Paz Lago, concejala de Servizos Sociais de Sanxenxo Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo aprobó la Mesa Local de Violencia de Género el primer protocolo de atención urgente para hijos menores de víctimas de violencia machista. El objetivo de esta iniciativa, señalan, es regular la derivación y atención puntual de los descendientes a un espacio seguro, con disponibilidad las 24 horas y adaptado a su edad durante el tiempo que la madre necesite.

Esto, por tanto, evitará que los menores tengan que permanecer en dependencias policiales. El servicio, detallan desde el gobierno local, podrá activarse a cualquier hora del día, incluida la noche y la madrugada.

El documento, tachado de pionero por la Mesa, destaca por ser una “medida real” que repercuta en la calidad de la asistencia de la persona y que se suma al anterior protocolo aprobado sobre la derivación a alojamientos locales de las mujeres víctimas de violencia machista en casos excepcionales y de urgencia.

Situación actual

Además, en la Mesa Local, que estuvo presidida por el alcalde Telmo Martín, se examinó la situación actual del municipio en cuanto a esta problemática. Así, se indicó que existen en la localidad un total de cuarenta casos activos de violencia machista, 32 de ellos de riesgo bajo y los otros ocho restantes de riesgo medio.

En esta reunión, además, también estuvieron presentes las concejales de Igualdade y Seguridad Ciudadana, Paz Lago y Elena Torres, la presidenta del Tribunal de Instancia de Cambados, Luz María Fernández; la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Pontevedra, María José Rodríguez; además de representantes de la Policía Local, agentes que forman parte del equipo de VioGen de la Guardia Civil y personal del Centro de Información á Muller (CIM) de Sanxenxo.

có que el CIM de la localidad atendió, hasta el pasado 20 de noviembre, a un total de 200 mujeres y diez menores. De ellas, señaló, hasta 90 recibieron atención psicológica, se tramitaron doce ayudas periódicas por violencia machista y se llevaron a cabo 27 informes acreditativos con distintos fines, entre otros datos.

Tras la reunión, tanto la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer como la presidenta del Tribunal de Instancia quisieron destacar el trabajo que el gobierno local está llevando a cabo en este sentido. “Se nota que el Concello de Sanxenxo está muy implicado en los casos contra la mujer y eso es de agradecer. El protocolo que se aprobó hoy para los hijos menores de víctimas nos ayuda mucho en nuestra labor”, indicó Fernández.